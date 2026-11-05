Fast 20 Meter hoch: Leobens Christbaum steht bereits am Hauptplatz

In Leoben zieht langsam Weihnachtsstimmung ein: Ein fast 20 Meter hoher Christbaum steht bereits auf dem Hauptplatz. Während die Vorbereitungen für den Advent laufen, hat auch Graz seinen Weihnachtsbaum aufgestellt.

Bis Weihnachten dauert es zwar noch einige Wochen, doch auf dem Leobener Hauptplatz ist der erste große Vorbote der Adventzeit bereits angekommen. Ein fast 20 Meter hoher Christbaum wurde aufgestellt und wartet nun darauf, festlich geschmückt zu werden. Das Besondere daran: Der Baum stammt direkt aus Leoben, genauer gesagt aus dem Stadtteil Lerchenfeld. Beim Aufstellen waren der städtische Wirtschaftshof und die Firma Transporte Brandl im Einsatz. Die Stadt Leoben bedankte sich bei den Beteiligten für die Unterstützung.

Lichterketten, Krippe und Weihnachtshütten folgen

Noch präsentiert sich der Baum ohne seinen vollständigen Weihnachtsschmuck. In den kommenden Wochen sollen die Lichterketten angebracht werden. Auch die Krippe und die festlichen Hütten werden noch aufgebaut. Bis zur offiziellen Eröffnung müssen sich die Leobenerinnen und Leobener allerdings noch etwas gedulden. Am Donnerstag, dem 26. November 2026, soll die Adventzeit am Hauptplatz feierlich eingeläutet werden.

Auch in Graz steht der Christbaum bereits

Fast zeitgleich hat auch die steirische Landeshauptstadt ihren Weihnachtsbaum bekommen. Am Mittwoch (4. November) wurde auf dem Grazer Hauptplatz eine knapp 26 Meter hohe Fichte aufgestellt. Sie stammt aus Semriach im Bezirk Graz-Umgebung und hat eine besondere Geschichte. Der Baum wurde vor rund 50 Jahren von einer Familie im eigenen Garten gepflanzt. Für sie hatte die Fichte einen hohen persönlichen Wert, da sie der Lieblingsbaum der inzwischen verstorbenen Mutter war. Nun schmückt sie den Grazer Hauptplatz.