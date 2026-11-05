Feuer in St. Marein: Glutnester unter Fassade entdeckt

In St. Marein im Mürztal stand am Mittwoch ein Teil eines Carports in Flammen. Rauch drang auch in zwei angrenzende Wohnhäuser. Bei der Kontrolle entdeckten die Feuerwehren Glutnester unter der Fassade.

Ein Brand hat am Mittwoch (4. November) zwei Feuerwehren im Mürztal beschäftigt. Gegen 11.31 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren St. Marein und St. Lorenzen im Mürztal zu einem gemeldeten Keller- beziehungsweise Garagenbrand im Ortsgebiet von St. Marein alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte bereits ein Teil eines Carports. Die Feuerwehrleute begannen umgehend mit den Löscharbeiten und konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Damit war der Einsatz allerdings noch nicht beendet.

©Feuerwehr St.Marein im Mürztal Unter der Fassade hatten sich bereits Glutnester gebildet.

Rauch in zwei angrenzenden Wohnhäusern

Bei den weiteren Kontrollen stellte sich heraus, dass sich Rauch auch in zwei benachbarten Wohnhäusern ausgebreitet hatte. Die Einsatzkräfte überprüften deshalb beide Gebäude genauer, um eine mögliche weitere Brandausbreitung auszuschließen. Dabei machten sie eine wichtige Entdeckung: Unter der Fassade hatten sich bereits Glutnester gebildet. Um diese vollständig ablöschen zu können, mussten die Feuerwehrleute Teile der Fassadenverkleidung öffnen.

Weitere Brandausbreitung verhindert

Durch die gezielten Nachlöscharbeiten konnten sämtliche entdeckten Glutnester erreicht und gelöscht werden. Laut Feuerwehr gelang es dadurch, eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern und größeren Schaden abzuwenden. Die beiden Feuerwehren arbeiteten bei dem Einsatz eng zusammen. Die Feuerwehr St. Marein bedankte sich im Anschluss bei den Kameraden aus St. Lorenzen für die Unterstützung.