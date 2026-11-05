Mehl statt Drogen: So erpressten Türsteher Gäste in der Steiermark

Drei Türsteher sollen junge Gäste einer steirischen Disco über Monate erpresst haben. Dabei spielten auch vermeintliche Drogen eine Rolle, die in Wahrheit nur Mehl waren. Jetzt hat das Straflandesgericht Graz ein Urteil gefällt.

Eigentlich sollten sie in einem Nachtlokal für Sicherheit sorgen. Stattdessen nutzten drei ehemalige Security-Mitarbeiter ihre Position, um jungen Gästen Geld abzunehmen, 5 Minuten hat berichtet: Erpressung in Nachtlokalen: Türsteher lockten Opfer in Drogenfalle. Über mehrere Monate hinweg entwickelte sich daraus ein illegales Geschäft, das den Männern Tausende Euro einbrachte. Die Vorfälle ereigneten sich hauptsächlich in einer Disco in Gralla im Bezirk Leibnitz. Die drei Männer im Alter zwischen 24 und 26 Jahren mussten sich deshalb vor dem Straflandesgericht Graz verantworten. Am Mittwoch stand schließlich das Urteil fest.

Angebliche Drogen waren teilweise nur Mehl

Die Vorgehensweise der Türsteher war besonders perfide. Teilweise erwischten sie junge Gäste beim Drogenkonsum. In anderen Fällen boten sie ihnen selbst kleine Portionen vermeintlicher Drogen an. Tatsächlich handelte es sich dabei um gewöhnliches Mehl. Anschließend setzten sie die Betroffenen unter Druck. Gegen eine Geldzahlung würden sie darauf verzichten, die Jugendlichen anzuzeigen. Aus Angst vor möglichen Konsequenzen ließen sich mehrere Gäste darauf ein. In einem Fall ging die Erpressung sogar so weit, dass einer der Männer zwei Betroffene zu einem Bankomaten begleitete, damit diese das geforderte Geld abheben konnten.

Zwei junge Männer brachten alles ins Rollen

Lange blieb das Vorgehen der Security-Mitarbeiter unentdeckt. Erst als zwei junge Männer Anzeige erstatteten, kam die Sache ins Rollen. Bei der ersten Gerichtsverhandlung im September zeigten sich die Angeklagten weitgehend geständig. Einer der Männer räumte sogar mehr Erpressungsfälle ein, als sich später tatsächlich nachweisen ließen. Die Ermittlungen brachten außerdem weitere Straftaten ans Licht. Neben den Erpressungen ging es unter anderem um Raub, Körperverletzungen, Nötigungen und Urkundendelikte. Ein Angeklagter schilderte zudem, dass er bei seinem Arbeitgeber, einem Supermarkt, Leergut im Wert von rund 2.500 Euro gestohlen hatte. Über den Leergutautomaten wollte er damit an Bargeld kommen, um Forderungen von Erpressungsopfern begleichen zu können.

Haftstrafen für alle drei Angeklagten

Am Mittwoch fiel schließlich die Entscheidung am Straflandesgericht Graz. Der Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Martin Heissenberger verhängte gegen alle drei ehemaligen Türsteher Haftstrafen. Der Erstangeklagte wurde zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Der zweite Angeklagte erhielt 42 Monate unbedingte Haft, also dreieinhalb Jahre Gefängnis. Der dritte Mann, dessen Beteiligung an den Straftaten geringer war, erhielt eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten, davon 16 Monate bedingt. Acht Monate sind damit unbedingt zu verbüßen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2026 um 10:34 Uhr aktualisiert