Achtung in Gleisdorf: Hauptplatz-Zufahrt gleich zweimal gesperrt

Wer in den kommenden Tagen mit dem Auto zum Gleisdorfer Hauptplatz möchte, muss aufpassen. Wegen Bauarbeiten werden mehrere Zufahrten zeitweise gesperrt.

Autofahrer in Gleisdorf müssen sich in den nächsten Tagen auf wechselnde Zufahrtsmöglichkeiten zum Hauptplatz einstellen. Im Zuge der laufenden Bauarbeiten am Gleisdorfer Ring werden zwei Zufahrten an unterschiedlichen Tagen gesperrt. Die Stadt informiert darüber, wann welche Strecke betroffen ist und wie man trotzdem zum Hauptplatz gelangt.

Donnerstag: Einfahrt beim Solarbaum gesperrt

Bereits am heutigen Donnerstag ist die Hauptplatz-Einfahrt beim Solarbaum nicht befahrbar. Grund dafür sind Pflasterungsarbeiten. Wer mit dem Auto zum Hauptplatz möchte, kann stattdessen über die Weizer Straße beim Müller zufahren. Am Freitag ändert sich die Situation. Dann ist die Zufahrt über die Weizer Straße beim Müller wegen Asphaltierungsarbeiten nicht möglich. Die Einfahrt beim Solarbaum steht an diesem Tag wieder zur Verfügung. Autofahrer können den Hauptplatz somit über diese Strecke erreichen.

Montag: Erneut Sperre beim Solarbaum

Nach dem Wochenende folgt am Montag die nächste Einschränkung. Die Hauptplatz-Einfahrt beim Solarbaum wird erneut gesperrt, diesmal wegen Asphaltierungsarbeiten am Geh- und Radweg. Die Zufahrt zum Hauptplatz erfolgt dann wieder über die Weizer Straße beim Müller. Die drei Sperren sind Teil der laufenden Bauarbeiten am Gleisdorfer Ring. Bereits in den vergangenen Wochen kam es im Bereich der Weizer Straße zu Verkehrsbehinderungen. Dort wurde unter anderem an einer Fernwärmeleitung sowie an der Außenanlage beim Müller gearbeitet.