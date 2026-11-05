Coca-Cola-Weihnachtstruck kommt in die Steiermark: Alle fünf Stopps

Wenn der rot leuchtende Coca-Cola-Weihnachtstruck durch die Straßen rollt, ist Weihnachten nicht mehr weit. Auch heuer macht er fünfmal in der Steiermark Halt und bringt wieder den Weihnachtsmann und funkelnde Lichter mit.

Der große rote Truck mit seinen zahlreichen Lichtern gehört für viele längst zur Vorweihnachtszeit. Auch 2026 fährt der Coca-Cola-Weihnachtstruck wieder durch Österreich. Insgesamt 24 Stationen in allen neun Bundesländern stehen auf dem Programm. Fünf davon befinden sich in der Steiermark. Los geht es hier bereits Ende November, der letzte steirische Halt ist für den 11. Dezember vorgesehen.

©Martin Steiger Den Anfang macht Fürstenfeld am Montag, dem 30. November.

Fünf Stopps in der Steiermark geplant

Die Tour führt durch mehrere steirische Regionen. Den Anfang macht Fürstenfeld am Montag, dem 30. November. Bereits einen Tag später kommt der Weihnachtstruck nach Seiersberg bei Graz. Im Dezember folgen Kapfenberg, Liezen und Schladming.

Hier macht der Coca-Cola-Weihnachtstruck in der Steiermark Halt: Montag, 30. November: Fürstenfeld – INTERSPAR, Burgauer Straße 2

Dienstag, 1. Dezember: Seiersberg – BILLA PLUS, Shopping City Seiersberg

Mittwoch, 9. Dezember: Kapfenberg – INTERSPAR, Grazer Straße 79

Donnerstag, 10. Dezember: Liezen – EUROSPAR, Hauptstraße 35

Freitag, 11. Dezember: Schladming – Hauptplatz, im Rahmen des Ski-Openings

Bei den ersten vier steirischen Stopps ist die Einfahrt des beleuchteten Trucks als eigener Programmpunkt vorgesehen. In Schladming steht das Fahrzeug bereits zu Veranstaltungsbeginn vor Ort.

Weihnachtsmann, VR-Schlitten und persönliche Erinnerungen

Wer den Truck besucht, kann sich auch das dazugehörige Weihnachtsdorf ansehen. Dort gibt es mehrere Stationen, die vor allem für Familien interessant sein dürften. Im Weihnachtsmannzelt können Besucher den Coca-Cola-Weihnachtsmann persönlich treffen. Ein VR-Schlitten ermöglicht eine virtuelle Fahrt durch eine Weihnachtswelt. Wer eine Erinnerung mit nach Hause nehmen möchte, kann sich außerdem eine Coca-Cola-Dose mit persönlichem Aufdruck gestalten lassen. Dazu kommen verschiedene Fotomöglichkeiten, darunter ein Selfie Tower und ein weihnachtlicher Fotorahmen. Auch als Elfen verkleidete Darsteller gehören zum Programm. Das Weihnachtsdorf öffnet jeweils um 16 Uhr. Bei den Stopps mit geplanter Einfahrt wird der Truck um 17 Uhr erwartet. Veranstaltungsende ist um 20 Uhr.

©Martin Steiger Wer den Truck besucht, kann sich auch das dazugehörige Weihnachtsdorf ansehen.

Lucas Fendrich tritt in Schladming auf

Ein besonderes Programm ist für Freitag, den 11. Dezember, in Schladming vorgesehen. Dort macht der Weihnachtstruck im Rahmen des Ski-Openings am Hauptplatz Station. Neben einem erweiterten Weihnachtsdorf ist auch ein Live-Auftritt von Lucas Fendrich angekündigt. Der Musiker tritt im Rahmen der Tour außerdem in Wien und im burgenländischen Mörbisch auf. Zum erweiterten Programm gehören laut Veranstalter auch ein Gospel-Chor, Stelzengeher und ein Schneesterne-Ballett. Alle Österreich-Termine findest du hier: Coca-Cola Weihnachtstruck kommt nach Österreich: Alle 24 Stopps im Überblick.

Weihnachtstour unterstützt Familien in Not

Neben den Veranstaltungen ist auch eine Spendenaktion Teil der Tour. Der Erlös aus dem Verkauf von Weihnachts-Merchandise wird heuer an die Caritas-Initiative „Ein Funken Wärme“ gespendet. Damit sollen Familien unterstützt werden, die sich in einer finanziell schwierigen Situation befinden. Die österreichweite Tour beginnt am 16. November in Lustenau in Vorarlberg und endet am 18. Dezember in Wien.