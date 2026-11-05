Trauer in der Steiermark: Feuerwehrmann stirbt mit nur 33 Jahren

Die Freiwillige Feuerwehr Kleinfrannach trauert um einen geschätzten Kameraden. Martin Gollner ist nach schwerer Krankheit im Alter von nur 33 Jahren verstorben. Mit bewegenden Worten nimmt die Feuerwehr Abschied von einem Freund.

Es sind Worte, die zeigen, wie groß der Verlust für eine Gemeinschaft sein kann. Die Freiwillige Feuerwehr Kleinfrannach trauert um ihren Kameraden Martin Gollner. Der Oberlöschmeister und Ingenieur ist nach schwerer Krankheit im Alter von nur 33 Jahren verstorben. In einem öffentlichen Nachruf erinnert die Feuerwehr an einen Menschen, der sich mit großem Engagement für andere eingesetzt hat und dessen Tod eine Lücke hinterlässt.

„Nicht nur ein Kamerad, sondern ein Teil unserer Feuerwehrfamilie“

Für die Mitglieder der Feuerwehr Kleinfrannach war Martin Gollner weit mehr als jemand, mit dem sie gemeinsam zu Einsätzen ausrückten. Er war ein Freund, ein vertrautes Gesicht und ein wichtiger Teil ihrer Gemeinschaft. „Er war nicht nur ein Kamerad, sondern ein Teil unserer Feuerwehrfamilie, ein Freund und ein Mensch, mit dem viele schöne Erinnerungen verbunden bleiben“, schreibt die Feuerwehr in ihrem Nachruf. Besonders schmerzlich ist der Gedanke an all jene Momente, bei denen er künftig fehlen wird. Bei Übungen, Einsätzen und gemeinsamen Zusammenkünften wird sein Platz leer bleiben.

Mit großem Engagement für andere da

Die Feuerwehr erinnert auch an Gollners Einsatzbereitschaft und seine fachlichen Fähigkeiten. Seine hervorragende Ausbildung und sein Engagement machten ihn zu einer wertvollen Stütze der Mannschaft. Doch in den Abschiedsworten geht es nicht nur um seine Leistungen als Feuerwehrmann. Die Kameraden erinnern sich ebenso an sein Lachen, seine Persönlichkeit und die gemeinsam verbrachte Zeit. Gerade diese Erinnerungen sollen bleiben, auch wenn der 33-Jährige nicht mehr unter ihnen ist.

„In unseren Herzen wird er niemals vergessen sein“

Mit ihrem öffentlichen Nachruf möchte die Freiwillige Feuerwehr Kleinfrannach ihrem verstorbenen Kameraden ein letztes Mal danken. „Was bleibt, sind die Erinnerungen, die Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit und die Gewissheit, dass er immer ein Teil unserer Gemeinschaft bleiben wird“, heißt es darin. Am Ende stehen Worte, die den Zusammenhalt der Feuerwehr noch einmal deutlich machen: „In unseren Herzen wird er niemals vergessen sein. Ruhe in Frieden!“