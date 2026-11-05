Bis zu 389 Euro: Mehr Steirer bekommen jetzt Pendlerbeihilfe

Gute Nachrichten für Pendler in der Steiermark: Die Einkommensgrenze für die Pendlerbeihilfe wird deutlich angehoben. Damit können künftig mehr Steirer bis zu 389 Euro im Jahr erhalten.

Mehr Steirer können künftig Pendlerbeihilfe erhalten: Die Einkommensgrenze steigt auf 42.000 Euro brutto im Jahr. Möglich sind bis zu 389 Euro Unterstützung.

Mehr Steirer können künftig Pendlerbeihilfe erhalten: Die Einkommensgrenze steigt auf 42.000 Euro brutto im Jahr. Möglich sind bis zu 389 Euro Unterstützung.

Wer in der Steiermark regelmäßig einen längeren Weg zur Arbeit zurücklegt, kann künftig leichter die Pendlerbeihilfe erhalten. Die Landesregierung hat am Donnerstag, dem 5. November 2026, auf Antrag von Soziallandesrat Hannes Amesbauer beschlossen, die Einkommensgrenze um 20 Prozent anzuheben. Für den Beantragungszeitraum 2026 steigt sie damit von bisher 35.000 auf 42.000 Euro brutto im Jahr. Bei 14 Monatsbezügen entspricht das 3.000 statt bisher 2.500 Euro brutto im Monat. Die Beihilfe selbst bleibt mit bis zu 389 Euro jährlich unverändert.

Hunderte bisher abgelehnt

Wie viele Menschen davon profitieren könnten, zeigen die Zahlen aus dem Jahr 2024. Damals wurden 527 Anträge abgelehnt, 450 davon wegen eines zu hohen Einkommens. Von diesen 450 Antragstellern lagen 277 unter der nun beschlossenen neuen Einkommensgrenze. Das Land geht außerdem davon aus, dass künftig weitere Steirer einen Antrag stellen werden, die wegen der bisherigen Grenze darauf verzichtet hatten. Mit der Erhöhung reagiert die Landesregierung auf die Teuerung seit der letzten Anpassung im Jahr 2021.

Pendlerbeihilfe: Das ist neu Neue Einkommensgrenze: 42.000 statt bisher 35.000 Euro brutto im Jahr.



Erhöhung: Die Einkommensgrenze steigt um 20 Prozent.



Monatliches Einkommen: Bis zu 3.000 statt bisher 2.500 Euro brutto bei 14 Monatsbezügen.



Mehr Anspruchsberechtigte: Künftig können auch Steirer profitieren, die bisher über der Einkommensgrenze lagen.



Höhe der Beihilfe: Weiterhin bis zu 389 Euro pro Jahr.



Ab wann: Die neue Einkommensgrenze gilt für den Beantragungszeitraum 2026.



Antragstellung: Nachträglich bei der Arbeiterkammer Steiermark, spätestens bis 31. Dezember des Folgejahres.

Land begrüßt Schritt

Soziallandesrat Hannes Amesbauer betont: „Viele Pendler sind zuletzt knapp an der Einkommensgrenze gescheitert und leer ausgegangen. Mit der Anhebung erreichen wir den Großteil von ihnen“. Auch Landesrat Karlheinz Kornhäusl verweist auf die gestiegenen Kosten für den täglichen Arbeitsweg. AK-Präsident Josef Pesserl betont wiederum, dass viele Arbeitnehmer trotz des Ausbaus der öffentlichen Verkehrsmittel weiterhin auf ihr eigenes Auto angewiesen seien. Gerade die hohen Spritpreise würden diese Menschen zusätzlich belasten. Die Pendlerbeihilfe wird zu zwei Dritteln vom Land Steiermark und zu einem Drittel von der Arbeiterkammer finanziert.

KPÖ sieht Erfolg

Auch die KPÖ begrüßt die Entscheidung und verweist auf eine langjährige Forderung. Erst im April 2025 hatte die Partei einen entsprechenden Antrag im Landtag eingebracht. KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz erklärt: „Gerade angesichts der anhaltenden Teuerung und der stark gestiegenen Treibstoffkosten ist es wichtig, Pendler:innen finanziell zu entlasten. Wer täglich auf das Auto angewiesen ist, um zur Arbeit zu kommen, darf mit den steigenden Kosten nicht allein gelassen werden. Die Anhebung der Einkommensgrenze ist daher ein wichtiger und längst überfälliger Schritt“.

Wer Geld bekommen kann

Anspruch auf die Pendlerbeihilfe können Arbeitnehmer mit Hauptwohnsitz in der Steiermark haben, die regelmäßig mindestens 25 Kilometer pro Strecke zur Arbeit pendeln. Auch Personen in Umschulung und Lehrlinge im Berufsschulinternat können profitieren. Kein Anspruch besteht bei einer Freifahrt oder einem kostenlosen Transportmittel des Arbeitgebers. Die neue Einkommensgrenze von 42.000 Euro umfasst Sonderzahlungen und Zulagen, nicht aber die Familienbeihilfe; pro Kind erhöht sie sich um zehn Prozent. Die Höhe der Unterstützung hängt vom Einkommen, der Entfernung und der Anzahl der Pendelmonate ab. Der Antrag wird nachträglich für das abgelaufene Kalenderjahr bei der Arbeiterkammer Steiermark gestellt, spätestens bis 31. Dezember des Folgejahres. Formulare gibt es bei der AK, in den Gemeinden und unter www.akstmk.at. Auskünfte erteilt die AK unter 05 7799-2800 oder per E-Mail an pendlerinnenbeihilfe@akstmk.at.