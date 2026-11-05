Weihnachten in der Steiermark: So viel geben die Steirer für Geschenke aus

Weihnachten rückt näher und damit auch die Frage: Was kommt heuer unter den Christbaum? In der Steiermark zählt dabei vor allem eines: Das Geschenk muss zur beschenkten Person passen. Das geben 80,5 Prozent der Steirer in einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts TQS im Auftrag von refurbed an. Auf Platz zwei folgt die Qualität mit 68,6 Prozent. Doch auch der Preis redet beim Schenken kräftig mit: Für 50,5 Prozent ist er entscheidend. Langlebigkeit (28,6 Prozent), Nachhaltigkeit (15,5 Prozent), Neuheit (9,1 Prozent) und Marke (8,6 Prozent) spielen eine geringere Rolle.

So viel wird ausgegeben

Viel Freude muss dabei nicht unbedingt viel kosten. Rund 57 Prozent der befragten Steirer geben üblicherweise zwischen 100 und 500 Euro für sämtliche Weihnachtsgeschenke aus. Konkret bleiben 31,8 Prozent zwischen 100 und unter 250 Euro, weitere 25,5 Prozent zwischen 250 und unter 500 Euro. Jeder Zehnte (10,5 Prozent) kommt sogar mit weniger als 100 Euro aus. Höher fällt das Budget bei 13,2 Prozent aus, die zwischen 500 und unter 750 Euro einplanen. Weitere 6,8 Prozent geben zwischen 750 und unter 1.000 Euro aus. Nur 1,8 Prozent greifen mit mindestens 1.000 Euro besonders tief ins Geldbörserl. Österreichweit ist für 96 Prozent ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei Weihnachtsgeschenken sehr oder eher wichtig.

Gebrauchtes unterm Baum?

Dass günstig nicht gleich minderwertig bedeuten muss, zeigt ein weiterer Teil der Umfrage. Bereits knapp 39 Prozent der Steirer halten es für sehr oder eher wahrscheinlich, heuer ein professionell generalüberholtes Produkt zu verschenken. Solche Produkte werden auch als „refurbished“ bezeichnet. Österreichweit sehen 87 Prozent darin eine Möglichkeit, hochwertige Geschenke mit einem geringeren Budget zu verbinden, 79 Prozent schätzen den Nachhaltigkeitsgedanken. „Rundumerneuerte Produkte statt Neukauf war vor wenigen Jahren zu Weihnachten noch undenkbar. Durch Trends wie das Savvy Gifting wird auch das refurbished Schenken relevanter, da es einerseits zu jenen Menschen passt, die nachhaltig beschenkt werden wollen und andererseits dem Schenkenden ermöglicht, trotz steigender Inflation ein hochwertiges Produkt zum vorhandenen Budget zu bekommen“, so Kilian Kaminski von refurbed.

©refurbed Kilian Kaminski von refurbed sieht bei Weihnachtsgeschenken einen klaren Trend: Immer mehr Menschen setzen auf hochwertige, preisgünstige und generalüberholte Produkte.

Wer freut sich darüber?

Besonders aufgeschlossen gegenüber generalüberholten Weihnachtsgeschenken sind die 30- bis 39-Jährigen: Österreichweit ziehen 46 Prozent ein solches Geschenk in Betracht. In dieser Altersgruppe bewerten 63 Prozent ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis als sehr wichtig, weitere 31 Prozent als eher wichtig. Bei den 50- bis 59-Jährigen liegt die Bereitschaft zum Verschenken bei 32 Prozent. Unter den 16- bis 29-Jährigen würden sich hingegen 76 Prozent über ein generalüberholtes Produkt genauso freuen wie über ein vergleichbares neues. In der Steiermark liegt dieser Anteil altersübergreifend bei 67 Prozent und damit genau im Österreichschnitt.

Ein Geschenk mit Zukunft?

Auch die Auswahl generalüberholter Produkte wächst. Neben Smartphones und Tablets gibt es laut refurbed mittlerweile etwa Musikinstrumente, Ski, Fahrräder und Stylinggeräte. Kaminski verweist dabei auf eine einjährige Garantie und die gesetzliche Gewährleistung. Österreichweit zeigt sich allerdings noch ein Unterschied: Während 54 Prozent generalüberholte Produkte kaufen würden, ziehen 39 Prozent diese auch als Weihnachtsgeschenk in Betracht. Die Zufriedenheit bei bisherigen Käufen liegt laut Umfrage bei 90 Prozent. Und wer bereits einmal ein solches Geschenk gemacht hat, dürfte wieder zugreifen: 93 Prozent dieser Gruppe würden erneut generalüberholte Produkte verschenken. Für die Erhebung wurden österreichweit 1.170 Personen befragt, davon 220 in der Steiermark.