„Neue“ HTL in Deutschlandsberg: Dieser Zweig kommt dazu

In Deutschlandsberg tut sich einiges im Bildungsbereich: Ab September 2027 wird aus dem bisherigen Standort der BULME Graz-Gösting eine eigenständige HTL. Für Jugendliche gibt es dann auch eine neue Ausbildungsrichtung.

Für die technische Ausbildung in Deutschlandsberg beginnt ein neues Kapitel. Die bisherige Außenstelle der HTL BULME Graz-Gösting wird zu einer eigenständigen Schule. Unter dem Namen HTL Deutschlandsberg soll der Standort künftig weitergeführt und ausgebaut werden. Die bereits bestehende technische Ausbildung bleibt dabei erhalten. Zusätzlich wird das Angebot ab dem Schuljahr 2027/28 um eine zweite Ausbildungsrichtung erweitert.

Neue Ausbildung kommt

Bisher konnten Jugendliche in Deutschlandsberg die Fachrichtung Wirtschaftsingenieure – Industrial Engineering & Management besuchen. Diese verbindet technische und wirtschaftliche Inhalte und legt einen besonderen Schwerpunkt auf Produktion und industrielle Abläufe. Daran ändert sich auch mit der neuen HTL nichts. Neu hinzu kommt allerdings die Fachrichtung Wirtschaftsingenieure – Betriebsinformatik. Hier stehen vor allem die Verbindungen zwischen Technik, Wirtschaft und Informationstechnologie im Mittelpunkt. Damit soll der zunehmenden Bedeutung von Digitalisierung, Daten und IT Rechnung getragen werden.

Schulleiter steht fest

Auch für den Aufbau der eigenständigen HTL gibt es bereits einen Verantwortlichen. Markus Smole wurde mit der Funktion des provisorischen Leiters der Höheren technischen Bundeslehranstalt betraut. Er übernimmt außerdem die Koordination des Schulaufbaus. Die neue HTL baut dabei auf der langjährigen Erfahrung des bisherigen Standorts auf. Mit den künftig zwei Ausbildungsrichtungen sollen Jugendlichen aus Deutschlandsberg und der gesamten Region unterschiedliche Möglichkeiten im technischen Bereich offenstehen.

Anmeldung Anfang 2027

Der erste Jahrgang der eigenständigen HTL Deutschlandsberg startet im September 2027. Wer sich für eine der beiden Ausbildungsrichtungen interessiert, kann sich bereits Anfang 2027 für das Schuljahr 2027/28 anmelden. Eine Gelegenheit, sich vorab über das Angebot zu informieren, gibt es ebenfalls: Am 5. Februar 2027 findet von 14 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür im BSZ Deutschlandsberg statt. Weitere Informationen zu den Ausbildungsrichtungen, Schnuppertagen und zur Anmeldung gibt es unter www.htl-dl.at.