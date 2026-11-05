S6 bei Leoben: Ab Freitag sind wieder alle Fahrstreifen frei

Gute Nachrichten für Autofahrer in der Steiermark: Die Sanierungsarbeiten auf der S 6 bei Leoben sind abgeschlossen. Ab Freitag, dem 6. November, stehen wieder alle Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Sanierungsarbeiten auf der S 6 bei Leoben sind abgeschlossen. Ab Freitag, dem 6. November, sind wieder alle Fahrstreifen frei.

Die Sanierungsarbeiten auf der S 6 bei Leoben sind abgeschlossen. Ab Freitag, dem 6. November, sind wieder alle Fahrstreifen frei.

Seit dem Frühjahr wurde auf der S 6 Semmering Schnellstraße im Bereich Leoben gearbeitet. Nun sind die Sanierungsarbeiten laut ASFINAG planmäßig abgeschlossen. Ab Freitag, dem 6. November, stehen zwischen dem Niklasdorf- und dem Massenbergtunnel wieder sämtliche Fahrstreifen uneingeschränkt zur Verfügung. Damit fallen auch die bisherigen Einschränkungen durch die Baustelle weg.

Über drei Kilometer erneuert

Im Zuge der Arbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Seebenstein auf einer Länge von mehr als drei Kilometern grundlegend erneuert. Doch nicht nur die Fahrbahn stand im Mittelpunkt der Sanierung. Gleichzeitig wurden auch die zweiten Röhren des Niklasdorf- und des Massenbergtunnels technisch auf den neuesten Stand gebracht.

Mehr Sicherheit in beiden Tunneln

In beiden Tunneln wurden zahlreiche Sicherheitseinrichtungen modernisiert. Dazu zählen unter anderem die Beleuchtung und die Tunnelsteuerung. Auch weitere technische Sicherheitseinrichtungen wurden im Rahmen der Arbeiten erneuert. Mit der Verkehrsfreigabe am Freitag endet zudem die geänderte Verkehrsführung auf diesem Abschnitt der S 6.