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/ ©Pixabay.com
Symbolfoto
bild auf 5min.at zeigt eine Fliegerbombe.
Bei Bauarbeiten am Stadtkraftwerk Judenburg wurde eine Fliegerbombe entdeckt.
Judenburg
05/11/2026
Fund auf Baustelle

Fliegerbombe in Judenburg gefunden: 100-Meter-Radius evakuiert

Bei Bauarbeiten am Stadtkraftwerk in Judenburg (Steiermark) wurde am Donnerstagabend eine Fliegerbombe entdeckt. Die Polizei ließ den Bereich rund um die Fundstelle räumen. Der Einsatz läuft noch.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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Am Donnerstagabend, dem 5. November, sorgte ein Bombenfund in Judenburg für einen Einsatz. Arbeiter stießen bei Bauarbeiten im Bereich des Stadtkraftwerks auf eine Fliegerbombe. Daraufhin wurden Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Mehrere Straßen in der Umgebung mussten gesperrt werden.

100 Meter geräumt

Auch das Gebiet rund um die Baustelle war von den Maßnahmen betroffen. Laut Polizei wurde der Bereich in einem Umkreis von 100 Metern evakuiert. Zunächst waren speziell für Sprengstoff zuständige Polizeikräfte vor Ort. Mittlerweile ist auch der Entminungsdienst des österreichischen Bundesheeres im Einsatz. Die Arbeiten an der Fundstelle dauern derzeit noch an.

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