22 Tonnen Lösungsmittel an Bord: Gefahrguttransporter auf A9 gestoppt

Bei Schwerverkehrskontrollen auf der A9 bei Straß im Bezirk Leibnitz wurden über 100 Übertretungen festgestellt. Vier Fahrzeuge durften nicht mehr weiterfahren, darunter ein Gefahrguttransporter.

Ein Gefahrguttransporter mit 22 Tonnen Lösungsmittel durfte nach einer Kontrolle auf der A9 nicht mehr weiterfahren. Wegen schwerer Mängel am Tank musste die Ladung noch vor Ort umgepumpt werden.

Ein Gefahrguttransporter mit 22 Tonnen Lösungsmittel durfte nach einer Kontrolle auf der A9 nicht mehr weiterfahren. Wegen schwerer Mängel am Tank musste die Ladung noch vor Ort umgepumpt werden.

Ein Gefahrguttransporter mit rund 22 Tonnen Lösungsmittel an Bord durfte am Donnerstag, dem 5. November 2026, seine Fahrt auf der A9 nicht fortsetzen. Bei einer Kontrolle am Verkehrskontrollplatz Straß im Bezirk Leibnitz entdeckten Polizisten schwerwiegende technische Mängel direkt am Tankbehälter. Das Fahrzeug durfte den Kontrollplatz deshalb nicht mehr verlassen. Die gefährliche Ladung musste noch vor Ort unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen in ein Ersatzfahrzeug umgepumpt werden.

Über 100 Verstöße

Der Gefahrguttransporter war eines von mehreren Schwerfahrzeugen, die an diesem Tag genauer unter die Lupe genommen wurden. Polizisten der Landesverkehrsabteilung Steiermark und der Autobahnpolizeiinspektion Graz-West führten gemeinsam mit Sachverständigen der Steiermärkischen Landesregierung umfangreiche technische Kontrollen durch. Dabei stellten die Einsatzkräfte insgesamt mehr als 100 Verstöße gegen die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten fest.

Vier Fahrzeuge gestoppt

Doch nicht nur bei den Lenk- und Ruhezeiten gab es Beanstandungen. Auch der technische Zustand einiger Fahrzeuge sorgte für Anzeigen. Insgesamt wurden 17 Anzeigen wegen erheblicher technischer Mängel erstattet. In vier Fällen waren diese so schwerwiegend, dass die Polizisten die Kennzeichen vorläufig abnahmen und den betroffenen Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagten. Dazu zählte auch der mit Lösungsmittel beladene Gefahrguttransporter.