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/ ©ÖRHB Staffel Hartberg-Fürstenfeld
Foto auf 5min.at zeigt einen Hund.
Große Trauer bei der ÖRHB Staffel Hartberg-Fürstenfeld: Hündin Blume ist im Alter von zehn Jahren verstorben.
Hartberg-Fürstenfeld
05/11/2026
Hündin Blume

„10 Jahre sind eindeutig zu wenig“: Große Trauer bei steirischer Rettungshundebrigade

Die Österreichische Rettungshundebrigade in Hartberg-Fürstenfeld trauert um Hündin Blume. Am 28. Oktober 2026 ist sie im Alter von zehn Jahren verstorben. Ihr Abschied hinterlässt eine große Lücke im Team.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
2 Minuten Lesezeit(305 Wörter)
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Die Trauer bei der ÖRHB Staffel Hartberg-Fürstenfeld ist groß. Am 28. Oktober 2026 musste sich das Team von Hündin Blume verabschieden. Zehn Jahre wurde sie alt. Gemeinsam mit Eli hatte Blume einen langen Weg hinter sich, der nicht immer einfach war. Auf Facebook erinnert die Staffel nun an ihre treue Begleiterin. „Blume war mehr als „nur“ ein treuer Begleiter. Sie war eine Bereicherung für unser Team.“

Ein schwieriger Start

Der gemeinsame Weg von Eli und Blume begann alles andere als einfach. Wie die Staffel berichtet, hatten die beiden anfangs einen holprigen Start. Doch für Eli kam Aufgeben nicht infrage. Mit der Zeit wuchsen die beiden zu einem starken Team zusammen. Ob bei Prüfungen oder im Training: Blume war stets motiviert und konzentriert an Elis Seite. Besonders auffällig war Blumes Freude an der Arbeit. Während andere Hunde miteinander spielten, konzentrierte sie sich lieber auf ihre Aufgaben. Mit ihren Artgenossen kam sie laut der Staffel dennoch gut zurecht. Zu Hause zeigte sich dann eine andere Seite der Hündin. Dort spielte sie gerne mit ihrer kleinen „Schwester“ Lilly.

Liebe zu Kindern

Auch abseits ihrer Aufgaben hatte Blume eine besondere Seite. Sie genoss Streicheleinheiten von Erwachsenen und Kindern gleichermaßen. Besonders gerne stellte sie sich ihrem kleinen Liebling als sogenannter Anatomie-Hund zur Verfügung. Dabei durfte das Kind an ihr zeigen und erklären, wo sich Ohren, Pfoten, Augen und Haare befinden. Diese gemeinsamen Momente bleiben dem Team in Erinnerung.

Abschied von Blume

Mit dem Tod der Hündin verliert die Staffel ein geschätztes Teammitglied. In ihrem Abschiedsbeitrag wird deutlich, wie sehr Blume den Menschen ans Herz gewachsen war. „10 Jahre sind eindeutig zu wenig, um so einen liebevollen Hund gehen zu lassen.“ Auch ihre besondere Persönlichkeit wird in Erinnerung bleiben.

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