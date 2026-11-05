Nach Nebel viel Sonne: So wird der Freitag in der Steiermark

Der Freitag startet in der Steiermark vielerorts noch mit Nebel und Hochnebel. Danach setzt sich verbreitet strahlender Sonnenschein durch. Die Temperaturen erreichen bis zu 10 Grad.

Nach der Auflösung von Nebel und Hochnebel erwartet die Steiermark am Freitag viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf bis zu 10 Grad.

Nach der Auflösung von Nebel und Hochnebel erwartet die Steiermark am Freitag viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf bis zu 10 Grad.

Der Freitag, 6. November, bringt der Steiermark nach einem teils trüben Start viel Sonnenschein. In den Morgenstunden halten sich regional noch Nebel- und Hochnebelfelder. Sobald sich diese auflösen, zeigt sich der Himmel laut den Meteorologen der Geosphere Austria strahlend sonnig.

Hier hält sich der Nebel

In den meisten Regionen lichten sich die Nebelschwaden bis Mittag. Etwas mehr Geduld könnte allerdings im Mürztal sowie im äußersten Süden und Südosten der Steiermark gefragt sein. Dort kann sich der Nebel länger halten und den Sonnenschein entsprechend verzögern. Abseits der Nebelfelder dürfen sich die Menschen hingegen den ganzen Tag über auf strahlenden Sonnenschein freuen. Dazu bleibt es schwach windig.

Bis zu 10 Grad

Wie warm es am Freitag wird, hängt vor allem davon ab, wie rasch sich der Nebel auflöst. Bei länger anhaltendem Nebel erreichen die Temperaturen lediglich rund 7 Grad. Wo sich die Sonne länger zeigt, sind hingegen Höchstwerte von bis zu 10 Grad möglich.