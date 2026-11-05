Millioneninvestition in der Steiermark: Bundesheer rüstet Standort auf

In Straß in der Südsteiermark wurde am Donnerstag eine neue Werkstätte des Bundesheeres eröffnet. Rund 11,3 Millionen Euro wurden investiert. Dort werden künftig Fahrzeuge, Waffen und technische Geräte gewartet.

In der Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß wurde am Donnerstag, dem 5. November 2026, das neue Werkstättengebäude des Jägerbataillons 17 offiziell eröffnet. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (beide ÖVP) nahmen am Festakt teil. Rund 11,3 Millionen Euro wurden in den Neubau investiert. Auf einer Fläche von rund 2.525 Quadratmetern stehen nun fünf Werkstättenplätze für Lkw und gepanzerte Räderfahrzeuge sowie drei weitere für Kleinfahrzeuge zur Verfügung.

©Land Steiermark Landeshauptmann-Stv. Khom, Bataillonskommandant Pilz und Verteidigungsministerin Tanner beim Festakt.

Das bietet der Neubau

Neben den acht Werkstättenplätzen gibt es eigene Bereiche für die Wartung von Waffen sowie Informations- und Kommunikationstechnik. Auch ein Bremsenprüfstand, eine Kfz-Waschanlage, eine Reifenmontierwerkstätte und ein Ersatzteillager gehören zur Ausstattung. Für die Mitarbeiter wurden zudem Kanzleien, Aufenthaltsräume und Sanitärbereiche eingerichtet. Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 40 Kilowatt-Peak.

Hunderte Geräte im Jahr

Wie wichtig die neue Werkstätte für den Standort ist, zeigen die bisherigen Zahlen. Jährlich wurden in Straß rund 400 Fahrzeuge, 800 Waffen und 500 Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik gewartet beziehungsweise überprüft. Die bisherigen Einrichtungen waren allerdings nicht mehr zeitgemäß. Mit dem Neubau sollen nun auch die Anforderungen durch neu angeschaffte Fahrzeuge und Ausrüstung bewältigt werden. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betont: „Eine moderne Ausrüstung braucht eine leistungsfähige Infrastruktur.“

Bauarbeiten bis Jahresende

Die neue Werkstättenhalle wurde innerhalb der vorgesehenen Bauzeit von zwölf Monaten fertiggestellt. Derzeit werden die bisherigen Fachwerkstätten in das neue Gebäude übersiedelt. Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten am Standort allerdings noch nicht. Unter anderem soll noch ein Löschwasserteich errichtet werden. Die letzten Baumaßnahmen sollen voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Im Zuge des Neubaus wurden außerdem bestehende Gebäude im Garagenbereich von Gasversorgung auf Nahwärme umgestellt.

Bedeutung für die Region

Mit der Investition soll nicht nur die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres gestärkt, sondern auch der Kasernenstandort in der Südsteiermark langfristig abgesichert werden. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom sieht darin auch Vorteile für die umliegenden Gemeinden. „Eine starke Kaserne bedeutet schließlich auch Arbeitsplätze, Wertschöpfung und wichtige Impulse für die umliegenden Gemeinden.“ Die neue Werkstätte sei damit sowohl für die Landesverteidigung als auch für die Region von Bedeutung.