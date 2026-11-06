Ramsauer (23) schafft Sprung ins ÖSV-Team – und der Dachstein reist mit

Für den 23-jährigen Julian Tritscher aus Ramsau am Dachstein beginnt ein neues Kapitel: Er gehört ab der Saison 2026/27 dem ÖSV-Nationalteam im Skibergsteigen an. Unterstützung bekommt er dabei aus seiner Heimat.

Wenn Julian Tritscher künftig bei internationalen Wettkämpfen an den Start geht, ist auch ein Stück Heimat mit dabei. Der 23-jährige Skibergsteiger aus Ramsau am Dachstein wird ab der Saison 2026/27 die Marke Dachstein auf seinem Helm tragen. Möglich macht das eine neue Partnerschaft mit den Planai-Hochwurzen-Bahnen, die den Sportler künftig als Helmsponsor unterstützen. Gleichzeitig steht für Tritscher ein wichtiger Schritt in seiner sportlichen Laufbahn an: Er gehört ab der kommenden Saison dem ÖSV-Nationalteam im Skibergsteigen an.

Rückhalt aus der Heimat

Bei den Planai-Hochwurzen-Bahnen freut man sich, den jungen Sportler auf seinem weiteren Weg begleiten zu können. Geschäftsführer Peter Weichbold betont dabei vor allem die enge Verbindung zur Region: „Julian ist in unserer Region verwurzelt und zeigt mit seinen Leistungen, welches sportliche Potenzial hier zu Hause ist. Wir freuen uns, ihn gerade jetzt beim nächsten Schritt in seiner Karriere zu begleiten. Seine Begeisterung für den Skibergsport macht ihn zum idealen Botschafter für den Dachstein und unser Skitourenangebot“

Besonderer Arbeitsplatz

Auch für Tritscher selbst hat die neue Partnerschaft eine besondere Bedeutung. Der 23-Jährige besuchte die Ski-Akademie Schladming und kennt den Dachstein nicht nur aus seiner Heimat, sondern auch von zahlreichen Trainingseinheiten. „Am Dachstein habe ich schon viele Stunden auf Tourenski verbracht und zahlreiche Trainingseinheiten absolviert. Für mich ist er der wohl schönste Arbeitsplatz. Dass mich der Dachstein künftig auch auf meinem Helm zu den Wettkämpfen begleitet, freut mich deshalb ganz besonders.“

Skitouren in der Region

Die Verbindung zum Skibergsteigen zeigt sich auch im Angebot der Region. Am Dachsteingletscher stehen markierte und präparierte Skitourenrouten zur Verfügung. Wer auf der Planai oder der Hochwurzen mit Tourenski unterwegs ist, findet dort ebenfalls eigene Aufstiegsspuren. Damit gibt es in der Region mehrere Möglichkeiten zum Skitourengehen. Für Tritscher bleibt der Dachstein künftig aber nicht nur ein Ort zum Trainieren, sondern begleitet ihn auch zu seinen internationalen Wettkämpfen.