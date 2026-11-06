Dramatischer Unfall: Ersthelfer retten Lenker aus brennendem Auto

Nach einem Unfall auf der B72 bei Krottendorf im steirischen Bezirk Weiz geriet ein Wagen am Donnerstagabend in Brand. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnten Ersthelfer den verletzten Lenker aus dem Fahrzeug befreien.

Am Donnerstag, dem 5. November, wurde die Stadtfeuerwehr Weiz um 20.36 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B72 im Bereich Krottendorf alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Wagen mit der Leitschiene kollidiert. Anschließend kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. In weiterer Folge geriet das Auto in Brand. Für den Lenker wurde die Situation damit besonders gefährlich.

Ersthelfer retten Lenker aus brennendem Wagen

Entscheidend war das rasche Eingreifen von Ersthelfern: Sie konnten den Fahrzeuglenker noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem brennenden Auto retten. Damit verhinderten sie möglicherweise Schlimmeres. Die Feuerwehr begann unmittelbar nach ihrer Ankunft mit der Brandbekämpfung. Dafür kamen ein CAFS-Löscher und ein Hochdruckrohr zum Einsatz. Gleichzeitig sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und betreuten die verletzte Person. Das Rote Kreuz übernahm die weitere Versorgung.

©Stadtfeuerwehr Weiz | Die Stadtfeuerwehr Weiz rückte am Donnerstagabend zum Einsatz aus.

B72 während Einsatz vollständig gesperrt

Nach den Löscharbeiten wurde das Unfallfahrzeug mithilfe des Krans des Schweren Rüstfahrzeuges geborgen. Für die Reinigung der Fahrbahn wurde zusätzlich die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine angefordert. Während des gesamten Einsatzes musste die B72 vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Die Stadtfeuerwehr Weiz war mit 29 Mitgliedern und fünf Fahrzeugen vor Ort. Auch das Rote Kreuz, die Polizei und die Straßenmeisterei standen im Einsatz. Um 22.20 Uhr konnte der Einsatz schließlich beendet werden.

#Update: Lenker war stark alkoholisiert

Wie die Polizei mittlerweile mitteilte, handelte es sich bei dem Lenker um einen 32-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. Nach eigenen Angaben verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die Leitschiene. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und kam im Straßengraben zum Stillstand, wo es in Vollbrand geriet. Ein Alkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung des Mannes. Bei der Erstbefragung gab er an, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Außerdem sei er aufgrund einer Notfallnachricht seiner Freundin ins Auto gestiegen. An den genauen Unfallhergang könne er sich kaum erinnern. Der schwer verletzte 32-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins LKH Weiz eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2026 um 06:27 Uhr aktualisiert