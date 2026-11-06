Streit um 100 Euro eskaliert: 19-Jähriger sticht auf Jugendlichen (17) ein

Ein Streit um geliehenes Geld dürfte am Donnerstag in Gersdorf an der Mur eskaliert sein: Ein 19-Jähriger soll einen 17-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Nach einer großangelegten Fahndung folgte eine Festnahme.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der 19-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz etwa eine Woche zuvor rund 100 Euro von einem 17-jährigen Bekannten ausgeborgt. Als dieser das Geld zurückforderte, vereinbarten die beiden ein Treffen in Gersdorf an der Mur. Dieses fand am Donnerstag, dem 5. November, gegen 16.15 Uhr statt. Dabei dürfte der ältere Jugendliche plötzlich ein Messer gezogen und mehrfach auf den 17-Jährigen eingestochen haben. Die Stiche trafen den Oberkörper des Opfers.

Tatverdächtiger flüchtete in Waldstück

Nach der Attacke soll der 19-Jährige das Messer in ein angrenzendes Waldstück geworfen und die Flucht ergriffen haben. Zwei Bekannte des Opfers nahmen die Verfolgung auf. Dabei stürzte der Tatverdächtige und es kam zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung. Anschließend gelang ihm jedoch die Flucht in das Waldgebiet. Die alarmierte Polizei leitete daraufhin eine intensive Fahndung im Umfeld des Tatortes ein. Mehrere Streifen waren daran beteiligt. Schließlich konnten die Beamten den 19-Jährigen aufspüren und festnehmen. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde gefunden: Ein Polizeihund entdeckte das Messer im Wald.

Verdächtiger geständig, Opfer außer Lebensgefahr

Das Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 19-Jährige laut Polizei umfassend geständig. Er gab an, das Messer bereits vorsorglich zum Treffen mitgenommen zu haben, weil er mit einer Auseinandersetzung gerechnet habe. Als Auslöser für die Tat nannte er eine persönliche Kränkung durch die wiederholten Geldforderungen des 17-Jährigen. Der schwer verletzte Jugendliche wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Er befindet sich weiterhin im Krankenhaus, ist laut Polizei mittlerweile jedoch außer Lebensgefahr.