Sanierung abgeschlossen: S6 bei Leoben wieder uneingeschränkt befahrbar

Gute Nachrichten für Autofahrer auf der S6 Semmering Schnellstraße: Die Sanierungsarbeiten im Bereich Leoben sind abgeschlossen. Ab Freitag sofort stehen wieder alle Fahrstreifen uneingeschränkt zur Verfügung.

Seit dem Frühjahr wurde auf der S6 im Bereich Leoben gebaut. Nun kann die ASFINAG die Sanierung planmäßig abschließen. Mit Freitag fallen auch die baubedingten Verkehrseinschränkungen und die geänderte Verkehrsführung auf diesem Abschnitt weg.

Mehr als drei Kilometer Fahrbahn erneuert

Im Zuge der Arbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Seebenstein auf einer Länge von mehr als drei Kilometern grundlegend saniert. Zusätzlich erhielten die Tunnel Niklasdorf und Massenberg in ihren jeweils zweiten Röhren ein umfassendes Sicherheits-Update. Dabei wurden unter anderem die Beleuchtung, die Tunnelsteuerung und zahlreiche technische Sicherheitseinrichtungen modernisiert.

Alle Fahrstreifen ab Freitag wieder frei

Mit der Verkehrsfreigabe am Freitag, 6. November, ist die Sanierung abgeschlossen. Zwischen dem Niklasdorf- und dem Massenbergtunnel können Autofahrer damit wieder sämtliche Fahrstreifen ohne baubedingte Einschränkungen nutzen.