Stromausfall: Diese Einrichtungen sind Teil der größten Blackout-Übung in der Steiermark

Was passiert, wenn in der Steiermark plötzlich der Strom ausfällt? Das Rote Kreuz probt gemeinsam mit Behörden, Stadt und Krankenhäusern den Ernstfall. Es ist die bisher größte Blackout-Übung der Organisation im Bundesland.

Ein großflächiger Stromausfall ist das Szenario einer zweitägigen Krisenübung in der Steiermark. Dabei sollen Einsatzkräfte und Behörden testen, wie sie auch ohne funktionierende Stromversorgung handlungsfähig bleiben. Die Koordination erfolgt über das Landesrettungskommando des Roten Kreuzes.

Rettung und Versorgung müssen weiterlaufen

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Rettungseinsätze, medizinische Versorgung und logistische Abläufe trotz eines länger andauernden Stromausfalls aufrechterhalten werden können. Auch der Austausch wichtiger Informationen wird getestet: Denn bei einem Blackout könnten gewohnte Kommunikationswege ausfallen. Dafür werden die Führungsstäbe des Roten Kreuzes im gesamten Bundesland alarmiert und aktiviert. Geübt werden unter anderem Krisenkommunikation, Entscheidungsabläufe und die Sicherstellung der Versorgung.

Stadt Graz und Krankenhäuser beteiligt

Neben sämtlichen Rotkreuz-Bezirken sind auch weitere Einrichtungen in die Übung eingebunden. Dazu zählen die Landeswarnzentrale, die Stadt Graz und mehrere Bezirksverwaltungsbehörden. Auch das Krankenhaus der Elisabethinen und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Graz sowie das Krankenhaus Vorau nehmen teil. Die Erkenntnisse aus den zwei Übungstagen sollen anschließend dazu beitragen, die Krisenplanung und Versorgungssicherheit in der Steiermark weiterzuentwickeln.