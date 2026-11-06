Schwarz-glänzender Staub sorgt in Donawitz für Aufsehen: Das ergab das Gutachten

Nach Beschwerden über schwarzen Staub in Leoben-Donawitz liegt nun ein Gutachten vor. Während die Feinstaub- und Schwermetallwerte unter den Grenzwerten bleiben, gibt es bei gröberen Staubpartikeln weiterhin Auffälligkeiten.

Schwarz-glänzender Staub und Verschmutzungen im Leobener Stadtteil Donawitz hatten zuletzt für Beschwerden von Anrainern gesorgt. Die Bezirkshauptmannschaft Leoben ließ deshalb die Luft- und Staubbelastung untersuchen. Das Gutachten des Referates Luftreinhaltung des Landes Steiermark liegt mittlerweile vor. Die Ergebnisse zeigen ein differenziertes Bild: Bei Feinstaub und Schwermetallen gibt es laut Untersuchung keine Grenzwertüberschreitungen. Anders sieht es bei gröberen Staubpartikeln aus.

Feinstaub- und Schwermetallwerte unauffällig

Die Feinstaubbelastung im Umfeld der voestalpine liegt dem Gutachten zufolge durchgehend unter den geltenden Grenzwerten. Teilweise werden sogar jene strengeren Vorgaben unterschritten, die ab dem Jahr 2030 gelten sollen. Auch bei den Schwermetallen Blei und Kadmium im Staubniederschlag wurden keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt. Bei diesen Schadstoffen seien die jeweiligen Vorgaben klar eingehalten. Laut Untersuchung besteht diesbezüglich keine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung.

Grobstaub überschreitet weiterhin Grenzwerte

Handlungsbedarf gibt es hingegen beim sogenannten Staubniederschlag. Dabei handelt es sich um gröbere Staubpartikel, die sich auf Oberflächen ablagern. An mehreren Messstellen in Leoben-Donawitz wurden wiederholt Überschreitungen festgestellt. An drei Messpunkten im Nahbereich des Unternehmens registrierten die Experten zudem einen deutlichen Anstieg der Werte. Bei der am stärksten belasteten Messstelle lagen die Werte auch in den jüngsten Untersuchungszeiträumen weiterhin erhöht. Sie waren allerdings niedriger als noch zwischen März und Juli 2026.

Nasskehrmaschinen und Ursachenforschung empfohlen

Als mögliche Ursachen nennt das Gutachten unter anderem die extreme Trockenheit der vergangenen Monate. Dadurch könne Staub aufgewirbelt werden, etwa durch Schwerverkehr. Auch Schüttvorgänge und andere Transportbewegungen kommen als Quellen infrage. Als Sofortmaßnahme empfehlen die Experten eine intensivere Reinigung der Verkehrswege mit Nasskehrmaschinen. Darüber hinaus müsse das betroffene Unternehmen den konkreten Ursprung der Staubpartikel ermitteln. Dafür sollen Produktionsdaten einzelner Anlagenbereiche mit den gemessenen Staubniederschlägen abgeglichen werden. Die Behörde hält fest, dass die allgemeine Staubbelastung in der Luft hoch sei und weitere Maßnahmen notwendig seien. Bezirkshauptmann Markus Kraxner bedankt sich für die rasche Erstellung des Gutachtens. Man befinde sich in konstruktivem Austausch mit dem Unternehmen. Ziel sei es, die Ursachen zu finden und künftig alle Grenzwerte einzuhalten.