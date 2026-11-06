Ewigkeits-Chemikalien im Grundwasser in Lannach

Rund um das Tanklager der Erdöl-Lagergesellschaft (ELG) in Lannach herrscht große Verunsicherung. Wie Medien berichten, wurden im Untergrund und im Grundwasser erhebliche Mengen sogenannter PFAS festgestellt. Diese Stoffe sind im Volksmund als „Ewigkeits-Chemikalien“ gefürchtet, da sie in der Natur langlebig sind und kaum oder überhaupt nicht abgebaut werden können. Das Umweltbundesamt stuft das Gelände laut Angaben von Antenne Steiermark mittlerweile als Altlast der höchsten Prioritätsklasse 1 ein.

Grundwasser betroffen

Am Betriebsgelände fanden regelmäßig vorgeschriebene Feuerwehrübungen statt. Dabei kamen damals handelsübliche, behördlich zugelassene Löschschäume zum Einsatz, die fluorierte Chemikalien enthielten. Im Grundwasserabstrom soll sich eine Schadstofffahne über eine Länge und Breite von jeweils rund 500 Metern erstrecken, heißt es. Die öffentliche Wasserversorgung ist davon nicht betroffen, jedoch sollten private Brunnen in der Gegend überprüft werden. Für verunsicherte Anrainer hat die ELG eine eigene Ombudsstelle eingerichtet, an die sich Bürger per wenden können: elglannach@ombudsteam.at.

Was hinter den gefährlichen „Ewigkeits-Chemikalien“ steckt

Die Stoffgruppe der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) umfasst tausende künstlich hergestellte Verbindungen, die extrem wasser-, fett- und schmutzabweisend sowie hitzebeständig sind. Laut dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) sind viele PFAS mobil und reichern sich in der Umwelt, in Tieren und im menschlichen Körper an. Einige dieser Stoffe gelten als nachgewiesen gesundheitsschädlich. Experten des Ministeriums raten Verbrauchern im Alltag dazu, beim Kauf gezielt auf Kennzeichnungen wie „PFAS-frei“ oder „fluorfrei“ zu achten und stark zerkratzte Antihaft-Pfannen umgehend auszutauschen.

Kostenloser Info-Abend an der Universität Graz

Wer sich genauer über das Problem und moderne Wege zur Beseitigung informieren möchte, hat dazu in Graz die Gelegenheit: Am Montag, 23. November 2026, hält Univ.-Prof. Dr. Jörg Feldmann vom Institut für Chemie um 19 Uhr in der Aula der Universität Graz einen frei zugänglichen Vortrag im Rahmen der Montagsakademie. Unter dem Titel „Wie wir die Ewigkeitschemikalien PFAS in der Umwelt sichtbar machen und was wir gegen diese tun können“ erläutert der Forscher den aktuellen Stand der Wissenschaft. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich, zudem wird ein Live-Stream im Internet angeboten.