Blackout? Steirisches Rotes Kreuz übt für den Extremfall

Wenn von einer Sekunde auf die andere die Lichter ausgehen, die Heizung streikt und Mobilfunknetze zusammenbrechen, zählt jede Minute. Um für dieses Katastrophenszenario gewappnet zu sein, probt das Rote Kreuz Steiermark an diesem Wochenende den absoluten Ernstfall. Am heutigen Freitag, dem 6. November, sowie am Samstag, dem 7. November, läuft der größte Stresstest, den die Hilfsorganisation jemals im Bundesland durchgeführt hat. Erstmals wird ein flächendeckender, langanhaltender Stromausfall über die gesamte Steiermark hinweg realitätsnah durchgespielt. Unter Führung des Landesrettungskommandos trainieren sämtliche steirischen Rotkreuz-Bezirke Hand in Hand mit der Landeswarnzentrale, den zuständigen Behörden sowie Spitälern, um die Rettungskette und Versorgung auch im absoluten Dunkeln lückenlos aufrechtzuerhalten.

Krisenfeste Technik und Echtzeit-Überwachung

Um bei einem Zusammenbruch der öffentlichen Strom- und Kommunikationsnetze nicht handlungsunfähig zu werden, setzt das Rote Kreuz auf hochmoderne, autarke Systeme. Im Zentrum der Großübung stehen mobile Versorgungs-LKWs, Notstromaggregate, eigene Tankwagen sowie spezialisierte Kommandofahrzeuge, die unabhängig von externer Infrastruktur operieren können. Eine interaktive Lagekarte gibt der Einsatzleitung in Echtzeit darüber Auskunft, welche Dienststellen im Land noch über Notstrom verfügen und voll einsatzbereit sind. Da im Blackout-Fall herkömmliche Telefonverbindungen rasch ausfallen, sichert ein eigenes, krisenfestes Funksystem die Verbindung zwischen der zentralen Rettungsleitstelle, den regionalen Bezirksstellen und den Einsatzfahrzeugen auf den Straßen.

So machst du deinen Haushalt krisenfest

Ein Blackout betrifft jedoch nicht nur Rettungskräfte, sondern jeden einzelnen Bürger unmittelbar. Das Rote Kreuz Steiermark appelliert daher an die Eigenvorsorge der Bevölkerung. Wer im Ernstfall gut vorbereitet ist, schützt sich und entlastet die Einsatzorganisationen. Ein praktisches Informationsblatt mit den wichtigsten Vorkehrungen für die eigenen vier Wände steht ab sofort kostenfrei auf der Website www.roteskreuz.at/steiermark zum Download bereit. Wer das Merkblatt lieber griffbereit zu Hause hat, kann es sich zusätzlich als Abziehbild bei allen steirischen Rotkreuz-Bezirksstellen kostenlos abholen.