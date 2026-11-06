„Wir sind beim Mittagessen auf die Idee gekommen“: Märchenbuch für Stübing

Sieben steirische Erzählerinnen haben aus einer Mittagsidee ein Märchenbuch gemacht und verzichten auf ihr Honorar. Am Samstag wird „Märchen hoch7“ im Freilichtmuseum Stübing vorgestellt.

Es begann vor einem Jahr beim Erlebnistag des Freilichtmuseums Stübing. Nun liegt ein Buch vor: „Märchen hoch7 – 7 steirische Stimmen erzählen“ ist seit 1. Oktober bei edition keiper erschienen. „Wir sind damals beim gemeinsamen Mittagessen auf die Idee gekommen“, erinnert sich Ursula Maria Walch, eine der sieben Autorinnen.

„Verlag war schnell gefunden“

Sieben Frauen, die sonst auf Veranstaltungen in Stübing ehrenamtlich Märchen, Sagen und Geschichten erzählen, wollten ihre Stimmen gemeinsam zu Papier bringen. „Kurz darauf hatten wir ein Gespräch mit dem Verlag. Es war schnell klar, dass der Verlag das Buchprojekt übernehmen würde.“ Entstanden ist eine 168 Seiten starke Anthologie mit steirischen Sagen, europäischen Erzähltraditionen und neuen Nachdichtungen.

Schreiben statt Erzählen

Für die meisten der sieben Frauen war das Buchprojekt ein Neuanfang. Herausgeberin Gudrun Wieser hat zwar schon Bücher veröffentlicht, für die anderen sechs Autorinnen war es jedoch das erste gedruckte Werk. Und das war für die erfahrenen Erzählerinnen eine besondere Umstellung, verrät Ursula Maria Walch: „Das Schreiben war eine Herausforderung, weil keine Interaktion mit dem Publikum stattfand. Ich musste lange formulieren, bis es sich ‚richtig‘ anhörte.“

Ein Apfel wird zu Gold

Von ihren eigenen Beiträgen liegt ihr „Die erste Gabe“ besonders am Herzen. Noch vor den Hirten kommt in dieser Geschichte eine alte Frau zu dem kleinen Jesus an der Krippe und schenkt ihm einen vergammelten Apfel. Als er ihn annimmt, wird das Obst plötzlich golden, und die Frau erstrahlt voller Kraft und Schönheit. Walch erklärt die überraschende Wendung: „Am Ende stellt sich heraus, dass diese Frau Eva war, die den Apfel aus dem Paradies zurückgab.“

Guter Zweck: Erlös bleibt in Stübing

Das Buch ist nicht nur ein literarisches Herzensprojekt, sondern auch ein Dankeschön an das Freilichtmuseum. Die Autorinnen verzichten komplett auf ihr Honorar. „Der Erlös geht an den Verein ‚Die Freunde Stübings‘“, so Ursula Maria Walch. Der Verein unterstützt das 1962 gegründete Freilichtmuseum vor allem bei Erhaltung, Aufbau und Pflege der Anlage.

Premierenlesung am Samstag

Die große Premierenlesung findet am Samstag, 7. November 2026, um 16 Uhr im Freilichtmuseum Stübing statt. Die Gäste werden von einer Märchenerzählerin bis zum historischen Haus „Sallegger Moar“ begleitet. Dort warten Erzählungen, Buchverkauf, Autogramme und persönliche Gespräche mit den Autorinnen. „Die Geschichten wollen nicht nur still gelesen, sondern auch laut zu Gehör gebracht werden“, heißt es seitens der Veranstalter.