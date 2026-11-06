Landeshauptleute fordern Aus für Flugabgabe

Beim traditionellen Herbsttreffen der Landeshauptleutekonferenz im vorarlbergischen Mellau herrschte am 5. und 6. November 2026 geschlossene Einigkeit bei einem Thema. Auf Initiative der Steiermark verlangen alle neun Bundesländer von der Bundesregierung das sofortige und ersatzlose Aus für die Flugabgabe. Nach Ansicht der Landeschefs bremst die Steuer heimische Airports aus und schwächt Österreich als Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb. Aktuell schlägt die Flugabgabe grundsätzlich mit zwölf Euro pro Ticket zu Buche, bei Kurzstreckenflügen klettert die Gebühr sogar auf 30 Euro, heißt es.

Passagiere weichen ins Ausland aus

Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek betonte die Dringlichkeit: „Österreich darf sich im internationalen Wettbewerb nicht selbst ausbremsen. Leistungsfähige Regionalflughäfen sind wichtige Motoren für Wirtschaft und Tourismus und sichern Arbeitsplätze. Die Flugabgabe verteuert das Fliegen und schwächt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Flughäfen.“ Auch dem Argument des Klimaschutzes erteilte Kunasek eine Absage: „Auch das Klimaargument geht hier ins Leere: Wenn Passagiere und Fluglinien wegen der Flugabgabe auf Flughäfen in Slowenien, der Slowakei oder Ungarn ausweichen, wird kein Flugverkehr verhindert, sondern lediglich ins Ausland verlagert. Das hilft weder unserem Standort noch dem Klima.“ Als Beispiel nannte der steirische Landeschef die eingestellte AUA-Verbindung zwischen Graz und Wien. Um den Flughafen Graz zukunftsfit zu machen, brauche es neben der Steuerstreichung zwingend auch eine direkte Koralmbahn-Haltestelle am Airport, um die Erreichbarkeit und die internationale Anbindung abzusichern.