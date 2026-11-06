Heimliche Cam-Brillen und KI-Nacktbilder: Länder fordern harte Strafen

Künstliche Intelligenz und moderne Technik machen das Leben leichter, werden aber immer öfter zur Waffe gegen die Privatsphäre. Bei der Konferenz der Landesfrauenreferentinnen im burgenländischen Frauenkirchen stand am 5. und 6. November 2026 ein Thema ganz oben auf der Agenda: digitale sexualisierte Gewalt. Auf gemeinsamen Antrag der Steiermark, Tirols, Vorarlbergs und Wiens beschlossen alle Bundesländer einstimmig ein umfassendes Paket gegen Cyber-Übergriffe.

Khom verlangt rechtliche Antworten

Für die steirische Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom duldet die Situation keinen Aufschub mehr: „Wenn aus gewöhnlichen Fotos mithilfe weniger Klicks sexualisierte Bilder entstehen oder Menschen mit technischen Hilfsmitteln unbemerkt gefilmt werden können, dann muss es darauf rechtliche Antworten geben. Digitale Gewalt ist keine weniger schwerwiegende Form von Gewalt, nur weil sie über ein Smartphone oder einen Computer ausgeübt wird. Wer Frauen digital überwacht, bedroht oder mit manipulierten Bildern bloßstellt, greift ihre Freiheit und Würde an.“

©Landesmedienservice Burgenland Im Anschluss an die Konferenz informierte Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom gemeinsam mit Landesrätin Daniela Winkler(Burgenland) und Landesrätin Daniela Gutschi (Salzburg) über das Ergebnis der Konferenz.

Dunkelfeld und Gefahr durch Smart Glasses

Wie brisant die Lage ist, zeigt eine Einschätzung der Forschungsstelle für Gewaltprävention und Opferschutz der Universität Graz. Die Experten gehen von einem enormen Dunkelfeld bei KI-generierten Nacktbildern aus. Bei der steirischen Polizei liegt aktuell keine einzige Anzeige vor. Aus Scham und Angst vor einer noch größeren Verbreitung im Netz trauen sich viele Betroffene gar nicht erst zur Exekutive. Gleichzeitig drängen sogenannte Smart Glasses auf den Markt. Diese Brillen mit winzigen Kameras, Mikrofonen und KI-Funktionen sind äußerlich kaum von normalen Sehhilfen zu unterscheiden. Frauen werden damit oft völlig unbemerkt gefilmt, bevor die Aufnahmen im Netz landen. Khom stellt dazu klar: „Niemand soll damit rechnen müssen, jederzeit unbemerkt gefilmt oder zum Gegenstand digitaler Belästigung gemacht zu werden. Was technisch möglich ist, darf nicht automatisch erlaubt sein.“ Gefordert werden klare Verbote für sensible Zonen, eine unübersehbare Kennzeichnung, sobald eine Brille filmt, sowie technische Schutzmechanismen („Safety by Design“) direkt ab Werk.

Vier-Punkte-Plan gegen digitale Täter Um Frauen und Mädchen, aber auch Burschen und Männer wirksam zu schützen, verlangen die Bundesländer vom Bund konkrete Maßnahmen: Harte Strafen für Deepfakes: Bis spätestens 14. Juni 2027 muss die EU-Richtlinie gegen Gewalt an Frauen lückenlos umgesetzt werden. Doch die Länder fordern mehr: Wer künstlich nachgeahmte Stimmen, Mimik oder Körperbewegungen ohne Zustimmung erstellt oder verbreitet, soll strafrechtlich verfolgt werden. Auch beim reinen Besitz von nicht einvernehmlichen Nacktaufnahmen müssen Lücken geschlossen werden.

Bis spätestens 14. Juni 2027 muss die EU-Richtlinie gegen Gewalt an Frauen lückenlos umgesetzt werden. Doch die Länder fordern mehr: Wer künstlich nachgeahmte Stimmen, Mimik oder Körperbewegungen ohne Zustimmung erstellt oder verbreitet, soll strafrechtlich verfolgt werden. Auch beim reinen Besitz von nicht einvernehmlichen Nacktaufnahmen müssen Lücken geschlossen werden. Plattformen in die Pflicht nehmen: Soziale Medien sollen zur Verantwortung gezogen werden. Verlangt werden gut sichtbare digitale Hilfe-Buttons, die Betroffene mit einem Klick zu Beratungsstellen leiten, sowie ein rigoroses Löschen strafbarer Inhalte.

Soziale Medien sollen zur Verantwortung gezogen werden. Verlangt werden gut sichtbare digitale Hilfe-Buttons, die Betroffene mit einem Klick zu Beratungsstellen leiten, sowie ein rigoroses Löschen strafbarer Inhalte. Beweissicherung und Online-Anzeige: Da digitale Spuren schnell gelöscht sind, sollen spezialisierte forensische Stellen Opfern bei der Sicherung von Chatverläufen und Bildern helfen. Zudem fordern die Länder kostenlose Prozessbegleitung bei Cybercrime und eine einfache Online-Anzeigemöglichkeit.

Da digitale Spuren schnell gelöscht sind, sollen spezialisierte forensische Stellen Opfern bei der Sicherung von Chatverläufen und Bildern helfen. Zudem fordern die Länder kostenlose Prozessbegleitung bei Cybercrime und eine einfache Online-Anzeigemöglichkeit. Strafrecht zukunftsfit machen: Unbefugtes GPS-Tracking und ständige Smartphone-Überwachung sollen künftig ebenso streng bestraft werden wie Identitätsdiebstahl.

„Ja heißt Ja“ und Schutz vor Altersarmut

Neben dem Cyber-Paket fordert die Konferenz die Einführung des „Ja-heißt-Ja“-Prinzips im österreichischen Sexualstrafrecht: Sexuelle Handlungen dürfen nur dann als einvernehmlich gelten, wenn alle Beteiligten aktiv zustimmen. Schweigen oder fehlende Gegenwehr dürfen nicht länger mit Zustimmung gleichgesetzt werden. Zudem drängen die Referentinnen auf eine Absicherung gegen weibliche Altersarmut. Das bestehende Pensionssplitting soll bekannter gemacht und durch ein verpflichtendes Modell mit Ausstiegsmöglichkeit (Opt-out) ersetzt werden, um betreuende Elternteile finanziell abzusichern.