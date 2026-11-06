Forstunfall: Baum schleudert 29-Jährigen zu Boden

Arbeitsunfall in den steirischen Bergen: Ein 29-jähriger Mann wurde am Freitagmittag am Freiberg bei Holzarbeiten von einem fallenden Baum erfasst und schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus.

Am Freitagmittag, dem 6. November 2026, kam es im Bezirk Murau (Steiermark) zu einem folgenschweren Zwischenfall. Ein 29-jähriger Einheimischer war gegen 11.40 Uhr alleine mit Holzschlägerungsarbeiten im eigenen Wald am Freiberg bei Scheifling auf rund 1.400 Metern Seehöhe beschäftigt. „Beim Fällen einer Fichte verfing sich diese in angrenzenden Bäumen und fiel schließlich mit einer Drehbewegung zu Boden“, so die steirische Polizei.

Mit Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen

Der junge Forstarbeiter wurde zur Seite geschleudert. Der 29-Jährige wurde „am linken Unterschenkel und im Kieferbereich schwer verletzt.“ Er setzte selbstständig die Rettungskette in Gang. Die Erstversorgung übernahm ein First Responder, kurz darauf trafen Notarzt und Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Murau ein. Nach dem Abtransport von der Unfallstelle wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.