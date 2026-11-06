Riesen-Andrang: Hunderte Jugendliche stürmen Lehrlings-Erlebnistag

Schrauben, bohren, ausprobieren und die eigene berufliche Zukunft entdecken: Am Freitag, dem 6. November 2026, stand für rund 1.000 Besucher alles im Zeichen des Handwerks. Zum bereits sechsten Mal lud die Region Steirischer Zentralraum zum großen Erlebnistag „Volltreffer Lehre“. Erstmals ging das Event zeitgleich an zwei Standorten über die Bühne: Neben dem bewährten Austragungsort Lieboch öffneten die Stationen heuer auch Premiere feiernd in Gratkorn. Bereits am Vormittag pilgerten Schulklassen aus elf verschiedenen Schulen an die beiden Standorte. Am Nachmittag nutzten zahlreiche Jugendliche gemeinsam mit ihren Eltern die Gelegenheit, sich über konkrete Karrieren vor der eigenen Haustür zu informieren.

177 offene Stellen und echte Praxis an den Stationen

Insgesamt 56 regionale Aussteller präsentierten rund 177 offene Lehrstellen und zeigten die enorme Bandbreite moderner Ausbildungsberufe. Statt langweiliger Info-Folder setzten die Betriebe voll auf Aktion: An interaktiven Mitmachstationen griffen die Jugendlichen selbst zu Werkzeugen, bogen Rohre oder führten Bohrungen durch, um ihre handwerklichen Talente direkt im Praxistest zu erleben. Vor Ort standen Lehrlinge und Ausbilder für ehrliche Gespräche auf Augenhöhe bereit.