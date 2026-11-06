Wiener Sängerknaben eröffnen die Waldweihnacht in Bruck

Bruck an der Mur rüstet sich für die stimmungsvollste Zeit des Jahres. Am Donnerstag, dem 19. November 2026, startet die traditionelle Brucker Waldweihnacht auf dem Hauptplatz. Zur feierlichen Eröffnung am 19. November reisen die Wiener Sängerknaben an. In den folgenden Wochen wartet ein dichtes Bühnenprogramm. Unter anderem treten Die Edlseer, Die Jungen Zillertaler sowie beliebte Formationen wie Forfränzs und Mundwerk auf, ergänzt durch Auftritte der Musikschule und regionaler Nachwuchstalente. Am Donnerstag, dem 10. Dezember, gastiert um 16 Uhr die Trachtenkapelle Oberaich, am Samstag, dem 12. Dezember, um 16 Uhr das Blasorchester der Stadt Bruck an der Mur und am Donnerstag, dem 17. Dezember, die Volksschule Berndorf.

Eisfläche mitten am Hauptplatz

Ein echtes Highlight für Wintersportfans baut die Firma INTECO mitten im Stadtzentrum auf. Auf einer 25 mal 12,5 Meter großen Kunsteisbahn aus echtem Eis können Besucher von der Markteröffnung bis Ende Jänner 2027 täglich von 9 bis 21 Uhr kostenlos ihre Runden drehen. Vor Ort stehen ein Schlittschuhverleih und Umkleiden bereit. Vormittags gehört das Eis den Schulen, samstagvormittags dürfen Eisstockschützen auf die Bahn.

Schlossbergweihnacht und wildes Krampustreiben

Auch hoch über der Stadt wird gefeiert: Von Freitag, 20. November, bis Sonntag, 22. November, lädt die Schlossbergweihnacht mit Kunsthandwerk und täglicher Livemusik ein (Freitag 14 bis 20 Uhr, Samstag 10 bis 20 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr). Bereits am Freitag, 13. November, gibt es am Schlossberg ein großes Brauchtumsspektakel bei freiem Eintritt: Ab 17.30 Uhr kommt der Nikolaus für die Kinder, ab 18:30 Uhr folgt ein gewaltiger Krampuslauf mit 16 Gruppen. Nach dem Startwochenende hat die Waldweihnacht am Hauptplatz jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 15 bis 22 Uhr geöffnet, zusätzlich am 8., 23. und 30. Dezember.