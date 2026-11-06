Erste Spuren im Schnee: In Ramsau hat die Langlaufsaison begonnen

Der Winter hält Einzug in den heimischen Bergen: Im Trainingszentrum Ramsau am Dachstein fiel der offizielle Startschuss für die neue Langlaufsaison. Während andernorts noch auf tiefere Temperaturen gewartet wird, stehen den Sportlern dank Schneekonservierung per Snowfarming und gezielter Beschneiung bereits rund drei Kilometer Loipen im WM-Stadion am Ramsauer Plateau zur Verfügung. Zuvor nutzten viele Athleten bereits die Loipen am Dachstein-Gletscher. Nationalkader und Nachwuchstalente aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien und zahlreichen weiteren Nationen trainieren derzeit Seite an Seite mit ambitionierten Freizeitsportlern.

Weltcup, Volkslauf und Helene Fischer im Planai-Stadion