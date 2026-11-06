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/ ©Loretta Kvitek
Bild auf 5min.at zeigt zwei Langläufer
Im WM-Stadion in Ramsau am Dachstein stehen bereits rund drei Kilometer bestens präparierte Loipen zur Verfügung.
Dachstein
06/11/2026
Saisonbeginn

Erste Spuren im Schnee: In Ramsau hat die Langlaufsaison begonnen

Dank Snowfarming gleiten Profis und Hobbysportler ab sofort über frische Loipen im WM-Stadion von Ramsau am Dachstein.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)
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Der Winter hält Einzug in den heimischen Bergen: Im Trainingszentrum Ramsau am Dachstein fiel der offizielle Startschuss für die neue Langlaufsaison. Während andernorts noch auf tiefere Temperaturen gewartet wird, stehen den Sportlern dank Schneekonservierung per Snowfarming und gezielter Beschneiung bereits rund drei Kilometer Loipen im WM-Stadion am Ramsauer Plateau zur Verfügung. Zuvor nutzten viele Athleten bereits die Loipen am Dachstein-Gletscher. Nationalkader und Nachwuchstalente aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien und zahlreichen weiteren Nationen trainieren derzeit Seite an Seite mit ambitionierten Freizeitsportlern.

Weltcup, Volkslauf und Helene Fischer im Planai-Stadion

  • Vom 3. bis 6. Dezember 2026 lädt die Region zum traditionellen „Nordic Winter Opening“.
  • 11. und 12. Dezember 2026: Spektakuläres „Ski-Opening Schladming-Dachstein“ mit zwei Konzerten von Schlager-Königin Helene Fischer im Planai-Stadion.
  • 18. und 19. Dezember 2026: Die Weltelite der Nordischen Kombination gastiert beim FIS-Weltcup in Ramsau am Dachstein.
  • 15. bis 17. Jänner 2027: Hunderte Breitensportler gehen beim traditionellen Dachsteinlauf an den Start.
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