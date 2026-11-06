Sonne und Nebel: So startet die Steiermark ins Wochenende

Das Wochenende beginnt für viele Steirer mit dem gewohnten herbstlichen Grau, ehe sich mancherorts die Sonne durchkämpft. Wie die Experten der GeoSphere Austria für den Samstag prognostizieren, dürfen die Niederungen auf Auflockerungen hoffen: „Am Samstag dürften sich Nebel und Hochnebel im Lauf des Vormittags allmählich lichten, von Westen her drängen allerdings dichte Wolken herein.“ Am besten stehen die Chancen auf sonnige Phasen im Osten: „Damit wird es nur in der Osthälfte des Landes auch längere Zeit sonnig sein.“ Regenschirme können die Steirer aber getrost daheimlassen, denn nass wird es kaum: „Mit Regen muss man kaum wo rechnen.“ Während in der nördlichen Obersteiermark vorübergehend spürbarer Föhnwind aus dem Süden weht, bleibt es im restlichen Land schwach windig. Nach frostigen Temperaturen in der Früh zwischen minus 3 und plus 2 Grad klettert das Thermometer am Nachmittag auf Werte zwischen 5 und 9 Grad.

Schönes Bergwetter über dem Nebelmeer

Wer dem Dunst entfliehen will, findet auf den Gipfeln zunächst ideale Bedingungen. Das Bergwetter zeigt sich am Samstagvormittag von seiner besten Seite: „Der Hochnebel über den Niederungen reicht bis etwa 1300 Meter Seehöhe, darüber ist der Himmel über vielen Gebirgsgruppen von der Früh weg wolkenlos.“ Ab den Mittagsstunden zieht jedoch auch in den Höhenlagen ein Wolkenschirm auf, der die Sonne abschwächt. Die Aussichten bleiben dennoch trocken, die Gipfel bleiben weitgehend frei. In 2.000 Metern Höhe pendelt sich das Thermometer um den Gefrierpunkt ein.