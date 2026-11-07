Auto prallt ungebremst gegen Reisebus: Lenker (38) tot

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend in Kirchberg an der Raab in der Südoststeiermark ereignet. Ein 38-jähriger Autofahrer prallte frontal gegen einen Reisebus. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ein 38-jähriger Autofahrer prallte in der Südoststeiermark frontal gegen einen Reisebus, in dem keine Fahrgäste saßen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, der Buslenker blieb unverletzt.

Ein 38-jähriger Autofahrer prallte in der Südoststeiermark frontal gegen einen Reisebus, in dem keine Fahrgäste saßen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, der Buslenker blieb unverletzt.

Am Freitag, dem 6. November 2026, kam es gegen 19.05 Uhr auf der L201 im Bereich Berndorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark war in Richtung Kirchberg an der Raab unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er ungebremst frontal gegen einen Reisebus, der von einem 48-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark, gelenkt wurde. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste im Bus.

Lenker eingeklemmt

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen nach rechts in den Straßengraben geschleudert, wo er schließlich zum Stillstand kam. Der 38-jährige Lenker wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen. Die Feuerwehr musste den Verstorbenen aus dem Wrack schneiden.

Buslenker unter Schock

Der 48-jährige Reisebuslenker überstand den Frontalzusammenstoß unverletzt. Der Unfall ging jedoch nicht spurlos an ihm vorbei: Er erlitt einen Schock und wurde noch an der Unfallstelle von einem Kriseninterventionsteam betreut. Warum der 38-Jährige mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist bislang nicht bekannt.

Straße gesperrt

Neben den Rettungskräften standen auch die Feuerwehren Berndorf, Kirchberg an der Raab und Rohr an der Raab im Einsatz. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die L201 zwischen Studenzen und Berndorf gesperrt werden.