Mit App für regionale Lebensmittel: Steirische SPAR-Lehrlinge siegen

Mit einer Idee rund um regionale Lebensmittel haben zwei SPAR-Lehrlinge aus der Steiermark österreichweit überzeugt. Selina Marie Stürzl und Lucas Joel Witte holten sich gleich zwei Auszeichnungen.

Großer Erfolg für zwei Nachwuchstalente aus der Steiermark: Selina Marie Stürzl und Lucas Joel Witte haben bei der ersten Handelsedition des Lehrlingshackathons der Wirtschaftskammer den Gesamtsieg geholt. Mit ihrem App-Prototyp „NALI – Naheliegendes bei SPAR“ setzten sie sich gegen 15 weitere Teams aus ganz Österreich durch. Doch damit nicht genug: Die beiden sicherten sich auch den Sonderpreis „Community Star“, der durch eine öffentliche Publikumsabstimmung vergeben wurde.

Das steckt hinter NALI

Im Mittelpunkt ihrer Idee stehen regionale Lebensmittel und die Menschen, die sie produzieren. Mit „NALI“ entwickelten die beiden Lehrlinge einen App-Prototyp, der die Herkunft von Lebensmitteln digital sichtbar machen soll. Über eine Österreichkarte können Nutzer regionale Produkte entdecken und mehr über die bäuerlichen Produzenten erfahren. Ergänzt wird das Ganze durch Videos und passende Rezeptideen. So sollen Informationen über heimische Lebensmittel einfach zugänglich werden.

©Velchev Sieg für die Steiermark: Selina Marie Stürzl und Lucas Joel Witte überzeugten beim österreichweiten Lehrlingshackathon für den Handel mit ihrem App-Prototyp „NALI“. Das SPAR-Team holte Platz 1 in der Gesamtwertung und wurde zusätzlich mit dem „Community Star“ ausgezeichnet.

Zwei Lehrlinge, ein Team

Hinter der erfolgreichen Idee stehen zwei junge Menschen, die ihre Ausbildung in unterschiedlichen SPAR-Märkten absolvieren. Selina Marie Stürzl arbeitet im SPAR-Supermarkt Kaindorf an der Sulm und befindet sich im zweiten Lehrjahr ihrer Doppellehre zur Büro- und Einzelhandelskauffrau. Lucas Joel Witte absolviert sein erstes Lehrjahr als Einzelhandelskaufmann im SPAR-Supermarkt Premstätten. Gemeinsam entwickelten sie ihren App-Prototyp bei einem Online-Hackathon und reichten anschließend ein Video ein, in dem sie ihre Idee vorstellten. Damit überzeugten sie die Fachjury und sicherten sich den ersten Platz.

Preise in Wien überreicht

Insgesamt nahmen an der ersten Handelsedition 38 Lehrlinge aus acht Handelsunternehmen teil, aufgeteilt auf 16 Teams. Programmierkenntnisse waren dafür nicht notwendig, vielmehr standen Kreativität, Teamarbeit und digitale Lösungen für den Handelsalltag im Vordergrund. Die Auszeichnungen wurden am 1. Oktober beim WKO-Handelstag in Wien überreicht. Auch SPAR-Geschäftsführer Christoph Holzer zeigt sich erfreut: „Dass sie dabei eine digitale Idee mit dem Thema Regionalität verbinden, zeigt, wie vielfältig die Stärken unserer Nachwuchstalente sind.“

Lehre bei SPAR

Für Jugendliche, die ebenfalls eine Lehre im Handel anstreben, bietet SPAR in der Steiermark und im Südburgenland mehr als zehn verschiedene Lehrberufe an. Dazu zählen unter anderem Einzelhandel, Feinkostverkauf, Logistik und Büromanagement. Die Lehrlingsentschädigung beträgt laut SPAR im ersten Lehrjahr 1.380 Euro brutto, im zweiten 1.580 Euro und im dritten 1.940 Euro. Zusätzlich sind Leistungsprämien von über 6.700 Euro möglich. Weitere Informationen zur Ausbildung gibt es unter www.spar.at/lehre.