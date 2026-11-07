Einbruchsserie in drei Bundesländern: 42-Jähriger festgenommen

In der Steiermark, in Kärnten und im Burgenland steht ein 42-Jähriger im Verdacht, mehrfach in Filialen einer Haushaltswaren-Kette eingebrochen zu sein. Sein Ziel: Bargeld aus den Tresoren. Nun wurde er ausgeliefert.

Ein 42-Jähriger steht im Verdacht, in drei Bundesländern in Filialen einer Haushaltswaren-Kette eingebrochen und Tresore aufgeschnitten zu haben.

Ein 42-Jähriger steht im Verdacht, in drei Bundesländern in Filialen einer Haushaltswaren-Kette eingebrochen und Tresore aufgeschnitten zu haben.

Alarmanlagen beschädigen, gewaltsam in Geschäfte eindringen und anschließend die Tresore aufschneiden: Genau diese Vorgehensweise steht im Mittelpunkt der Ermittlungen gegen einen 42-jährigen Slowenen. Der Mann steht im dringenden Verdacht, über mehrere Monate hinweg in Filialen einer bestimmten Diskont-Haushaltswaren-Kette eingebrochen zu sein. Betroffen sind Geschäfte in der Steiermark, in Kärnten und im Burgenland. Mittlerweile wurde der Verdächtige festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.

Tresore im Visier

Bereits seit April 2026 verzeichnete die Polizei österreichweit eine Zunahme von Einbrüchen in Filialen der Haushaltswaren-Kette. Der 42-Jährige steht laut Polizei im dringenden Verdacht, zwischen dem 11. April und dem 5. Oktober 2026 zumindest fünf Einbruchsdiebstähle und einen versuchten Einbruch begangen zu haben. Dabei richtete sich das Vorgehen laut den Ermittlungen gegen die Alarmanlagen der Geschäfte. Diese wurden beschädigt oder heruntergeschlagen. Anschließend verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt und schnitt die Tresore auf, um das darin befindliche Bargeld zu stehlen.

Festnahme in Slowenien

Die Beamten des Landeskriminalamtes Steiermark führten umfangreiche Ermittlungen gegen den 42-Jährigen. Im Raum steht der Verdacht des gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls. Auch bei der Staatsanwaltschaft Graz wurden entsprechende Maßnahmen angeregt. Am 23. Oktober 2026 erfolgte schließlich die Festnahme des Mannes aufgrund eines EU-Haftbefehls in Slowenien.

Verdächtiger schweigt

Am Freitagvormittag, dem 6. November 2026, wurde der 42-Jährige von Slowenien nach Österreich ausgeliefert. Zu den Vorwürfen äußerte er sich nicht. „Der Verdächtige machte von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch und machte keine Angaben. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.