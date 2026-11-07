Lkw kippt auf B67 um – Autolenkerin bei schwerem Unfall eingeklemmt

Schwerer Verkehrsunfall am Freitag auf der B67 bei Werndorf in der Steiermark: Eine Autolenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, ein mit Schotter beladener Lkw stürzte um. Die Bergungsarbeiten dauerten bis zum Abend.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B67 bei Werndorf wurde eine Autolenkerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B67 bei Werndorf wurde eine Autolenkerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Am Freitagnachmittag, dem 6. November 2026, kam es auf der B67 kurz nach dem Bahnhof Werndorf in Fahrtrichtung Wildon zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto und ein Lkw waren daran beteiligt. Die Autolenkerin wurde bei dem Unfall schwer in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Der mit grobem Schotter beladene Lkw stürzte um und verlor dabei seine Ladung.

Schotter auf der B67

Der Schotter verteilte sich über die gesamte Fahrbahn. Für die Einsatzkräfte bedeutete das umfangreiche Bergungs- und Aufräumarbeiten. Um den umgestürzten Lkw wieder aufzurichten, mussten sogar zwei Spezialkräne eingesetzt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die verunfallte Autolenkerin wurde damit ins Krankenhaus geflogen. Währenddessen liefen die Arbeiten an der Unfallstelle weiter. Neben der Bergung des Lkw musste auch die Fahrbahn vom verstreuten Schotter befreit werden.

©Freiwillige Feuerwehr Neudorf ob Wildon | Der mit Schotter beladene Lkw stürzte um. Zwei Spezialkräne waren notwendig, um das Schwerfahrzeug wieder aufzurichten.

Einsatz bis zum Abend

Die Freiwilligen Feuerwehren Neudorf ob Wildon und Weitendorf waren bis in die Abendstunden mit den Aufräum- und Bergungsarbeiten beschäftigt. Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr Neudorf ob Wildon in einem Beitrag über den Unfall.