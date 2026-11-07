Voitsberg: Frau löscht Küchenbrand selbst – Feuerwehr rettet Tiere

Ein Küchenbrand am Voitsberger Hauptplatz sorgte am Freitagabend für einen Feuerwehreinsatz. Eine Bewohnerin konnte die Flammen selbst löschen. Drei Haustiere mussten aus der verrauchten Wohnung gerettet werden.

Am Freitagabend, dem 6. November 2026, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Krems und Voitsberg zu einem Küchenbrand am Voitsberger Hauptplatz alarmiert. In einer Wohnung war Kochgut angebrannt und hatte einen Entstehungsbrand ausgelöst. Die Bewohnerin griff selbst zum Feuerlöscher und konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Damit war der Brand bereits gelöscht, als die Feuerwehr eintraf.

Drei Tiere gerettet

Für die Einsatzkräfte gab es dennoch einiges zu tun. Die Wohnung war verraucht, außerdem befanden sich noch drei Haustiere darin. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr brachte zwei Katzen und einen Hund aus den verrauchten Räumlichkeiten. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die Wohnung mit einer Wärmebildkamera. Danach wurde der Rauch mithilfe eines Hochleistungslüfters aus den Räumen entfernt. Wie die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg berichtet, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Insgesamt standen vier Feuerwehrfahrzeuge mit 32 Mitgliedern im Einsatz. Auch die Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort.