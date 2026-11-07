Mit 66 Jahren: Steirischer Wirt plötzlich verstorben

Es sind traurige Nachrichten, die die Trauerfamilie und das Team des Gasthofs Haiden auf ihrer Website mit den Gästen und Freunden des Hauses teilen müssen. „Leider müssen wir euch schweren Herzens mitteilen, dass unser Wirt und Chef des Hauses, Erwin Haiden, plötzlich und unerwartet verstorben ist.“ Der Fleischermeister und Gastwirt verstarb am Montag, dem 2. November 2026, im 67. Lebensjahr. Für seine Familie und das Team heißt es nun, Abschied zu nehmen. Auch für den Betrieb hat der plötzliche Todesfall unmittelbare Folgen.

Türen bleiben zu

Wo im November eigentlich die Wildwochen stattfinden sollten, bleiben die Türen vorerst geschlossen. Die geplanten Wildwochen wurden abgesagt, bereits getätigte Reservierungen dafür werden storniert. Auch der Gasthof und die Fleischerei bleiben vorübergehend geschlossen. Wann der Betrieb wieder öffnet, ist derzeit nicht bekannt. Gäste, die bereits eine Reservierung für eine andere Feierlichkeit vorgenommen haben, werden persönlich kontaktiert. Die Trauerfamilie und das Team bitten um Verständnis und bedanken sich für die Anteilnahme.

Letzter Abschied

Die veröffentlichte Parte gibt auch bekannt, wann Familie, Freunde und Wegbegleiter von Erwin Anton Haiden Abschied nehmen können. Von Sonntag, dem 8. November, ab 8 Uhr bis Dienstag, dem 10. November, um 9 Uhr ist eine persönliche Verabschiedung in der Notburgakapelle in Jagerberg möglich. Am Dienstag, dem 10. November, wird um 18 Uhr in der Pfarrkirche Jagerberg für ihn gebetet. Die Begräbnisfeier findet am Mittwoch, dem 11. November, statt und beginnt um 9.30 Uhr beim Trauerhaus. Um 10 Uhr folgt das heilige Requiem, anschließend wird Erwin Haiden zu seiner letzten Ruhestätte begleitet. Anstelle von Kränzen und Blumen bittet die Familie um Spenden für die Pfarrkirche Jagerberg.