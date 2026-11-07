Steirer (26) reist nach Vorarlberg – vor Ort das böse Erwachen

Ein weiter Weg, ein geplanter Arbeitseinsatz und dann die Ernüchterung: Ein 26-jähriger Steirer reist extra nach Vorarlberg. Doch vor Ort stellt sich heraus, dass ihn niemand angefordert hat.

Ein 26-jähriger Steirer reiste für einen Arbeitseinsatz extra nach Vorarlberg. Doch vor Ort stellte sich heraus, dass der Betrieb gar keinen Leiharbeiter angefordert hatte.

Ein 26-jähriger Steirer reiste für einen Arbeitseinsatz extra nach Vorarlberg. Doch vor Ort stellte sich heraus, dass der Betrieb gar keinen Leiharbeiter angefordert hatte.

Für einen neuen Arbeitseinsatz sollte es für einen 26-jährigen Steirer nach Vorarlberg gehen. Er wurde von einer Leiharbeitsfirma dorthin vermittelt. Weil die Strecke von der Steiermark bis nach Vorarlberg so weit ist, reiste der Mann bereits am Vortag an. Doch als er beim Betrieb ankam, folgte die Ernüchterung: Dort hatte niemand einen Leiharbeiter angefordert.

Firma wollte nicht zahlen

Damit war der Steirer den weiten Weg völlig umsonst gefahren. Doch nicht nur der geplante Arbeitseinsatz fiel ins Wasser. Auch bei der Bezahlung gab es Probleme. Die Leiharbeitsfirma wollte zunächst keine Kosten übernehmen. Der 26-Jährige wandte sich deshalb an die Arbeiterkammer (AK) Steiermark.

AK schaltet sich ein

Die Arbeiterkammer setzte sich daraufhin für den Steirer ein und blieb hartnäckig. Das zeigte schließlich Wirkung. „Als wir jedoch nicht locker ließen, wurden dem Mann der Lohn für den Einsatztag, anteilige Sonderzahlungen sowie Taggeld, Nächtigungskosten und Kilometergeld bezahlt – insgesamt rund 300 Euro“, berichtet die Arbeiterkammer Steiermark.

Rund 300 Euro erhalten

Am Ende erhielt der 26-Jährige somit nicht nur den Lohn für den vorgesehenen Einsatztag, sondern auch die angefallenen Reise- und Nächtigungskosten sowie weitere Zahlungen. Insgesamt kamen rund 300 Euro zusammen. Ohne den Einsatz der Arbeiterkammer hatte die Leiharbeitsfirma zunächst keine Kosten übernehmen wollen.