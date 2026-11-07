steiermarkretten: Neue Protestbewegung kündigt Demo gegen Kürzungen an

In der Steiermark formiert sich weiterer Widerstand gegen die Kürzungspolitik der blau-schwarzen Landesregierung. Zahlreiche Vereine, Initiativen und engagierte Einzelpersonen haben sich zur überparteilichen Protestbewegung #steiermarkretten zusammengeschlossen. Bei einer Pressekonferenz am Freitag, dem 6. November, stellte die Initiative ihre beiden Sprecher vor und kündigte eine Demonstration in Graz an. Diese soll am Samstag, dem 12. Dezember 2026, um 12 Uhr stattfinden. Damit will die Bewegung vor dem geplanten Beschluss des Landesbudgets ein deutliches Zeichen gegen weitere Einsparungen setzen.

Neue Protestbewegung gegen Kürzungen

Die Initiative vereint Organisationen und Einzelpersonen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Ein Organisationskomitee koordiniert die gemeinsame Arbeit. Zu Sprechern wurden Verena Feiel und Robert Irmler gewählt. Erste Protestaktionen gab es bereits: Anfang Oktober versammelten sich nach Angaben der Bewegung mehr als 150 Personen vor dem Landhaus, als das Landesbudget präsentiert wurde. Auch mit einer Halloween-Aktion am Grazer Südtirolerplatz machte #steiermarkretten auf die geplanten Einsparungen aufmerksam. Die Botschaft: Die Budgetpläne seien „zum Gruseln“. Die Bewegung sieht zudem Parallelen zur sogenannten „Plattform 25“, die vor rund 15 Jahren gegen massive Budgetkürzungen in der Steiermark mobilisierte. Damals hatte die Landesregierung Einsparungen von 25 Prozent angekündigt. Der daraus entstandene Protest habe gezeigt, dass gemeinsamer Widerstand Wirkung entfalten könne.

Kürzungen in vielen gesellschaftlichen Bereichen

Die Kritik von #steiermarkretten richtet sich gegen Einsparungen unter anderem im Sozial-, Kultur-, Integrations-, Jugend-, Gesundheits-, Bildungs- und LGBTQIA+-Bereich. Betroffen seien beispielsweise Musikschulen, Sportvereine, Kultur- und Bildungseinrichtungen, soziale Angebote sowie die Schulassistenz. Die Initiative warnt vor weitreichenden Folgen für die steirische Bevölkerung. „Die derzeit vorgesehenen Kürzungen bedeuten noch weniger Angebote, noch weniger Unterstützung und noch weniger Leistungen“, heißt es in der Aussendung. Das könne auch Menschen treffen, die derzeit noch nicht auf Hilfe angewiesen seien – etwa, wenn Beratungsstellen schließen oder Angebote für Familien wegfallen. Verena Feiel verweist in diesem Zusammenhang auf die Situation von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Deren Betreuung werde gegen Jahresende laut ihren Angaben nicht mehr weiter gefördert. Da auch die Wohnmöglichkeiten an die Betreuung geknüpft seien, drohe den Betroffenen der Verlust ihrer Unterkunft. „Das heißt, Menschen mit psychischer Erkrankung und deren minderjährige Kinder werden von der Landesregierung zu Weihnachten auf die Straße gesetzt“, kritisiert Feiel.

Verschlechterungen in der Pflege

Auch im Pflegebereich sieht die Bewegung eine zunehmende Verschlechterung der Bedingungen. Robert Irmler, der nach eigenen Angaben seit zwölf Jahren in diesem Bereich arbeitet, kritisiert eine steigende Arbeitsbelastung, fehlende Nachbesetzungen bei Krankenständen und eine zunehmende Verdichtung der Betreuung. „Ich merke, dass die Betreuung von Menschen, die nichts mehr für sich selbst einfordern können, auf ein körperliches Minimum reduziert wird, auf Waschen, Füttern, Hinlegen, Aufstehen“, schildert Irmler seine Erfahrungen. Er fordert deshalb mehr Zeit für die persönliche Betreuung: „Deswegen fordern wir mit aller Vehemenz die Zeit, die es braucht, um unserem Gegenüber in die Augen zu schauen, ohne dabei zugleich auf die Uhr zu schauen.“

Demonstration am 12. Dezember in Graz

Mit Blick auf den geplanten Budgetbeschluss Mitte Dezember will #steiermarkretten den Protest in den kommenden Wochen verstärken. Am 12. Dezember um 12 Uhr ist deshalb eine Demonstration in Graz geplant. Eingeladen sind alle Menschen, Vereine und Initiativen, die sich gegen weitere Kürzungen aussprechen. Die Bewegung fordert eine verlässliche Finanzierung der betroffenen Bereiche. Das notwendige Geld sei aus ihrer Sicht vorhanden. Durch eine gerechtere Verteilung und zusätzliche Einnahmen auf Landes- und Bundesebene könnten wichtige Angebote langfristig gesichert werden. „Wir wollen verhindern, dass noch mehr Angebote verschwinden, auf die viele Menschen in der Steiermark angewiesen sind. Deshalb gehen wir am 12. Dezember gemeinsam auf die Straße und laden alle ein, die diese Kürzungen nicht einfach hinnehmen wollen“, erklären Feiel und Irmler. Ihr gemeinsames Ziel formulieren die beiden Sprecher deutlich: „Denn je mehr Menschen sich zusammenschließen, desto deutlicher wird unsere Botschaft: So kann es nicht weitergehen.“