Trauer bei steirischem Fußballverein: „Dein Platz bleibt für immer“

Der Fußballverein TuS St. Stefan ob Leoben trauert um einen langjährigen Wegbegleiter. In einem emotionalen Beitrag nimmt der Fußballverein Abschied von einem Menschen, der den Verein über viele Jahre mitgeprägt hat.

Der TuS St. Stefan ob Leoben muss Abschied von einem langjährigen Mitglied nehmen. In einem Beitrag auf Facebook würdigt der Verein einen Menschen, der sich über viele Jahre mit großem Engagement für den Klub eingesetzt hat. „Leider müssen wir Abschied nehmen von einem herzensguten, hilfsbereiten Menschen, der mit unglaublich viel Herzblut, Leidenschaft und unermüdlichem Einsatz unseren TuS St. Stefan über viele Jahre begleitet und mitgeprägt hat“, heißt es in dem Posting.

„Er war ein Teil unserer TuS-Familie“

Dabei sei der Verstorbene weit mehr als ein gewöhnliches Vereinsmitglied gewesen. Der Verein beschreibt ihn als verlässlichen Menschen, der stets zur Stelle gewesen sei und sich mit dem Klub identifiziert habe. „Er war nicht einfach nur ein Mitglied unseres Vereins – er war ein Teil unserer TuS-Familie. Einer, auf den man sich immer verlassen konnte, der stets zur Stelle war und für den der TuS weit mehr als nur ein Fußballverein war“, schreibt der TuS St. Stefan ob Leoben.

Verein spricht Angehörigen Mitgefühl aus

Die Leistungen und das Engagement des langjährigen Wegbegleiters sollen unvergessen bleiben. „Was du für unseren TuS geleistet hast, wird niemals vergessen. Dein Platz in unserer Vereinsfamilie bleibt für immer bestehen“, verabschiedet sich der Verein. Abschließend spricht der TuS St. Stefan ob Leoben der Familie und allen Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus.