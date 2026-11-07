Das Café Kornmesser am Brucker Hauptplatz bleibt der Stadt erhalten. Das Traditionscafé wird von neuen Betreibern weitergeführt. Künftig stehen Inhaber Manfred Wagner und Geschäftsführerin Olgica Mijuskovic hinter dem Café. Sie führen das Lokal in einem der geschichtsträchtigen Häuser der Stadt weiter. Auch der große Gastgarten direkt am Hauptplatz bleibt Teil des Angebots. „Wir freuen uns sehr, dass das Traditionscafé Kornmesser weitergeführt wird, und das in einem der geschichtsträchtigsten Häuser Brucks“, heißt es von der Stadt.

Café auch am Christkindlmarkt vertreten

Neben dem regulären Cafébetrieb dürfen sich Besucherinnen und Besucher auch auf einen Auftritt am Brucker Christkindlmarkt freuen. Das Café Kornmesser wird dort mit einer eigenen Weihnachtshütte vertreten sein.