Steirische Firma investiert in neuen Standort: Hier entstehen rund 100 Arbeitsplätze

Ein großer Schritt für ein steirisches Unternehmen: TRIOTRONIK hat in Weiz den Spatenstich für einen neuen Standort gesetzt. Dort sollen künftig rund 100 Arbeitsplätze sowie eigene Produktions- und Schulungsflächen Platz finden.

In Weiz entsteht ein neuer Unternehmensstandort für den steirischen Netzwerktechnik-Spezialisten TRIOTRONIK. Mit dem Spatenstich hat das Unternehmen eines der größten Bauprojekte seiner bisherigen Firmengeschichte gestartet. Die Fertigstellung ist laut Unternehmen bis Ende 2027 geplant. Das neue Gebäude soll die bisherigen Unternehmensbereiche an einem Standort bündeln und Raum für weiteres Wachstum schaffen. Vorgesehen sind Büroflächen für mehr als 100 Arbeitsplätze, rund 4.000 Quadratmeter Lagerfläche sowie weitere 1.000 Quadratmeter für die Fertigung.

©TRIOTRONIK Der offizielle Spatenstich im Beisein von Ehrengästen, u. a. Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer (4. v. l.), und Projektpartnern.

Entwicklung, Produktion und Lager an einem Standort

Das neue Kompetenzzentrum soll die drei zentralen Geschäftsbereiche Entwicklung, Fertigung und Distribution vereinen. Zusätzlich ist ein eigenes Schulungszentrum geplant, in dem technisches Wissen vermittelt werden soll. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der eigenen Produktion. TRIOTRONIK möchte die Fertigung von Netzwerktechnik-Produkten verstärkt nach Österreich und in die Region zurückholen, anstatt diese Tätigkeiten ins Ausland auszulagern. „Das ist unser Lebensprojekt. Wir wollen einen Standort schaffen, an dem Kompetenz, Innovation und Fertigung zusammenkommen. Gerade die eigene Produktion in Österreich ist uns ein großes Anliegen“, erklärt Geschäftsführer Thomas Thir-Greiter.

Unternehmen beschäftigt derzeit rund 60 Mitarbeiter

TRIOTRONIK ist auf Produkte und Lösungen für moderne Netzwerktechnik spezialisiert. Das Sortiment reicht von Glasfaser- und Kupferverkabelungen über aktive Netzwerkkomponenten bis hin zu technischen Lösungen für Industrie, Rechenzentren und Internetprovider. Neben eigenen Marken wie Lightwin, Wirewin und Slim vertreibt das Unternehmen auch Produkte internationaler Hersteller. Zu den Kunden und Partnern zählen unter anderem Fachhändler, Systemhäuser, Elektro- und Sicherheitstechnikunternehmen sowie Internetprovider. Derzeit beschäftigt TRIOTRONIK nach eigenen Angaben rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Unternehmen erwartet langfristige Wertschöpfung

Mit dem neuen Standort verbindet die Geschäftsführung auch wirtschaftliche Erwartungen für die Region. Durch den Ausbau der Fertigung in Österreich soll langfristig zusätzliches Know-how im Land gehalten werden. „Wir sind überzeugt, dass wir damit langfristig einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung und zur Sicherung von Know-how in Österreich leisten können“, so Thir-Greiter. Die Fertigstellung des neuen Kompetenzzentrums in Weiz ist bis Ende 2027 vorgesehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2026 um 17:33 Uhr aktualisiert