„Gesund und schuldenfrei“: Bekannter Familienbetrieb hört nach 80 Jahren auf

Ein steirischer Familienbetrieb verabschiedet sich: Rattinger Transporte wird Anfang Jänner 2027 seine Tätigkeit einstellen. Das gab die Betreiberfamilie, bestehend aus Franz, Ingrid und Raffaela Rattinger, in einem ausführlichen Statement bekannt. Drei Generationen haben das Unternehmen seit seiner Gründung 1947 geprägt und weiterentwickelt. Die Entscheidung sei nach vielen Gesprächen und intensiven Überlegungen gefallen. Einen wirtschaftlichen Hintergrund habe sie allerdings nicht: „Unser Unternehmen ist wirtschaftlich gesund und schuldenfrei“, betont die Familie.

Gesundheit und gemeinsame Zeit als Beweggründe

Stattdessen hätten persönliche Herausforderungen und Erfahrungen der vergangenen Jahre dazu geführt, die eigenen Prioritäten neu zu setzen. Über Jahrzehnte habe das Unternehmen den Alltag der Familie bestimmt – von den Wochenenden bis hin zu vielen persönlichen Entscheidungen. „Die vielen Jahre, in denen wir für unsere Firma gelebt haben, bereuen wir nicht“, schreiben die Rattingers. Gleichzeitig hätten sie erkannt, „wie wertvoll Gesundheit und die gemeinsame Zeit sind“. Künftig wolle man diese bewusster miteinander verbringen.

Mitarbeiter seit Jahrzehnten im Familienbetrieb

Ein wichtiger Teil der Unternehmensgeschichte seien auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen. Einige hätten Rattinger Transporte 20, 30, 40 oder sogar fast 50 Jahre begleitet. Teilweise hätten mehrere Mitglieder derselben Familie im Betrieb gearbeitet, darunter Väter und Söhne, Brüder, Cousins und Ehepaare. Die Beschäftigten seien als Erste persönlich über die Entscheidung informiert worden. „Offenheit, Fairness und ein respektvoller Umgang sind uns besonders wichtig“, heißt es dazu im Statement. Die Familie kündigt an, sämtliche gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche der Beschäftigten vollständig zu erfüllen. Dazu zählen auch die jeweils zustehenden Abfertigungen. Darüber hinaus seien freiwillige finanzielle Zusatzleistungen vorgesehen, die über die bestehenden Verpflichtungen hinausgehen.

Letzte Transporte Anfang Jänner 2027

Bis zur Einstellung der Transporttätigkeit sollen die bestehenden Aufträge weiterhin verlässlich erfüllt werden. Danach ist die geordnete Abwicklung des Unternehmens geplant. Der Abschied falle der Familie nicht leicht: „Es macht uns traurig, wenn wir daran denken, dass unsere LKW bald nicht mehr unterwegs sein werden.“ Dennoch blicke man mit Dankbarkeit und Stolz auf die vergangenen acht Jahrzehnte zurück. „Wir verabschieden uns von unserem Transportbetrieb. Nicht von unserer Geschichte“, schreiben Franz, Ingrid und Raffaela Rattinger abschließend.

Von der Gründung 1947 bis zur dritten Generation

Gegründet wurde Rattinger Transporte 1947 von Franz Rattinger sen. und seiner Frau Agnes. Bereits 1963 führte das Unternehmen als erstes in Österreich Hackguttransporte durch. Zwei Jahre später stieg Franz Rattinger jun. in den Familienbetrieb ein und entwickelte ihn gemeinsam mit seiner Frau Ingrid weiter. Mit Raffaela Rattinger übernahm schließlich die dritte Generation Verantwortung: Sie ist seit 2013 im Unternehmen tätig und führt seit 2021 die Geschäfte. Der Betrieb blieb seit seiner Gründung zu 100 Prozent in Familienbesitz. Zuletzt beschäftigte das Unternehmen 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Möderbrugg im Bezirk Murtal und St. Marein bei Neumarkt im Bezirk Murau. Neben dem Transport von Sägerestholz, Biomasse, Pellets und landwirtschaftlichen Gütern gehörten auch Abfall- und Entsorgungstransporte zum Tätigkeitsbereich.