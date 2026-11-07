Wellness in der Steiermark: Das kostet eine Auszeit zu zweit

Ein Wellnesswochenende in der Steiermark kostet durchschnittlich 694 Euro für zwei Personen. Eine Preisanalyse zeigt jedoch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Hotels: Die Angebote reichen von 524 bis 1.237 Euro.

Eine aktuelle Preisanalyse zeigt, wie viel ein Wellnesswochenende für zwei Personen in der Steiermark kostet und wie stark die Preise zwischen den Hotels variieren.

Eine aktuelle Preisanalyse zeigt, wie viel ein Wellnesswochenende für zwei Personen in der Steiermark kostet und wie stark die Preise zwischen den Hotels variieren.

Wer sich eine Auszeit in einem steirischen Wellnesshotel gönnen möchte, muss dafür unterschiedlich tief in die Tasche greifen. Laut einer aktuellen Preisanalyse des Branchenportals wellness-hotel.info kostet ein Wochenende für zwei Personen in der Steiermark durchschnittlich 694 Euro. Die erhobenen Preise reichen dabei von 524 bis 1.237 Euro für zwei Nächte. Für die Untersuchung wurden insgesamt 537 Wellnesshotels in Österreich und Deutschland verglichen. Berücksichtigt wurden jeweils zwei Übernachtungen von Freitag bis Sonntag im günstigsten verfügbaren Doppelzimmer mit mindestens Halbpension.

Große Unterschiede bei den Hotelpreisen

Die Preisspanne zeigt, dass auch innerhalb eines Bundeslandes erhebliche Unterschiede bestehen. In Österreich liegt der Durchschnittspreis für ein Wellnesswochenende bei 705 Euro. Damit ist die Steiermark mit 694 Euro etwas günstiger als der österreichweite Schnitt. Am teuersten ist ein Wellnesswochenende laut Analyse im Burgenland mit durchschnittlich 767 Euro, knapp vor Vorarlberg mit 766 Euro. Kärnten ist mit 571 Euro im Schnitt das günstigste Bundesland.

Wellnessurlaub wird teurer

Gegenüber dem Vorjahr sind die Preise für Wellnessurlaube in Österreich um vier Prozent gestiegen. In Deutschland fiel der Anstieg mit 7,5 Prozent noch deutlicher aus. Dort kostet ein Wellnesswochenende für zwei Personen durchschnittlich 677 Euro. Damit liegt Deutschland aktuell 28 Euro unter dem österreichischen Durchschnitt. Besonders große Unterschiede gibt es in der Fünf-Sterne-Kategorie: In Österreich bewegen sich die untersuchten Angebote für zwei Nächte zwischen 678 und 1.860 Euro. Das teuerste Angebot kostet damit fast dreimal so viel wie das günstigste.

Steirische Hotels unter den ausgezeichneten Betrieben

Auch bei den diesjährigen wellness-hotel.info Awards finden sich steirische Betriebe unter den ausgezeichneten Hotels. Das Hotel & Spa Der Steirerhof in Bad Waltersdorf sowie das Heilthermen Resort in Bad Waltersdorf wurden in die Liste der 100 besten Wellnesshotels aufgenommen. Für die Auszeichnung wurden laut Branchenportal rund 1.700 Wellnesshotels analysiert. Neben Ausstattung und Wellnessangebot floss insbesondere die Gästezufriedenheit auf mehreren unabhängigen Bewertungsportalen in die Bewertung ein.