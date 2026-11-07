Wetter in der Steiermark: Sonniger Sonntag nach frostiger Nacht

Nach einer teils frostigen Nacht zeigt sich der Sonntag zunächst nebelig. Im Laufe des Tages lösen sich die Nebelfelder auf und es setzt sich überwiegend sonniges und trockenes Herbstwetter durch.

Am Sonntag zeigt sich das Wetter in der Steiermark zunächst von seiner nebeligen Seite. Regional bilden sich Nebel- und Hochnebelfelder, die sich bis zur Mittagszeit weitgehend auflösen. Danach wird es abgesehen von einigen Wolken recht sonnig, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria.

Am Abend ziehen Wolken auf

Gegen Abend werden die Wolken von Westen her dichter. Größtenteils bleibt es aber trocken. In der Nacht auf Sonntag sinken die Temperaturen auf minus vier bis plus zwei Grad. Tagsüber steigen die Werte auf vier bis neun Grad.