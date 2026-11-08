Gegen Baum gekracht und in Bach gestürzt: Lenker schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagabend in Kirchbach-Zerlach (Bezirk Südoststeiermark): Ein 29-jähriger Autofahrer verlor nach einem Überholmanöver die Kontrolle über seinen Wagen. Er wurde schwer verletzt.

Ein 29-jähriger Autofahrer prallte in Glatzau gegen einen Baum und stürzte mit seinem Wagen in ein Bachbett. Er wurde schwer verletzt.

Ein 29-jähriger Autofahrer prallte in Glatzau gegen einen Baum und stürzte mit seinem Wagen in ein Bachbett. Er wurde schwer verletzt.

Gegen 21.15 Uhr war ein 29-Jähriger am Samstag, dem 7. November 2026, auf der L 203 von Kirchbach in Richtung St. Stefan im Rosental unterwegs. Im Ortsgebiet von Glatzau kam es nach einem Überholmanöver zu dem schweren Unfall. Laut Landespolizeidirektion Steiermark verlor der Lenker aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam links von der Fahrbahn ab. Wie die Polizei berichtet, „prallte [der Wagen] frontal gegen einen Baum und stürzte in ein angrenzendes Bachbett, wo er zum Stillstand kam“.

Im Wrack eingeklemmt

Für den 29-Jährigen hatte der Aufprall schwere Folgen. „Der Lenker wurde bei dem Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Vier Feuerwehren standen im Einsatz, um den Schwerverletzten aus dem Wrack zu befreien. Nach der Rettung übernahmen ein Notarzt und die Rettung die Erstversorgung vor Ort. Anschließend wurde der Mann mit schweren Verletzungen ins LKH Feldbach eingeliefert.

Ölsperre errichtet

Doch mit der Rettung des Verletzten war der Einsatz noch nicht abgeschlossen. Da das Unfallfahrzeug in einem Bachbett zum Stillstand kam, mussten die Feuerwehrkräfte auch Maßnahmen zum Schutz der Umwelt treffen. „Die Feuerwehrkräfte errichteten eine schwimmende Ölsperre, um eine Umweltbelastung zu verhindern“, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.