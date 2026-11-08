Gurt riss ab: 20-Jähriger starb bei Unfall in der Steiermark

Tragischer Unfall am Samstagabend im Bezirk Deutschlandsberg: Ein 20-jähriger Autofahrer kam von der B74 ab und landete mit seinem Wagen in einem Bachbett. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Ein 20-Jähriger kam in Graschach mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Trotz sofortiger Hilfe starb er noch an der Unfallstelle.

Ein 20-Jähriger kam in Graschach mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Trotz sofortiger Hilfe starb er noch an der Unfallstelle.

Am Samstagabend, dem 7. November 2026, ereignete sich auf der B74 bei Graschach im Bezirk Deutschlandsberg ein tödlicher Verkehrsunfall. Gegen 23 Uhr war ein 20-Jähriger aus dem Bezirk mit seinem Auto von Dietmannsdorf kommend in Richtung Gleinstätten unterwegs. „Kurz vor dem Ortsgebiet von Graschach (bei Straßenkilometer 21,800) geriet das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab“, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark.

Auto landete im Bach

Danach nahm das Unglück seinen Lauf. Der Wagen fuhr zunächst auf eine Betontrennwand auf und prallte anschließend gegen ein Brückengeländer. „Das Fahrzeug kam schließlich stark beschädigt im angrenzenden Bachbett zum Stillstand“, heißt es seitens der Polizei weiter. Doch nicht nur das Auto wurde durch die Kollision schwer beschädigt. Auch für den jungen Lenker hatte der Aufprall schwerwiegende Folgen.

Ersthelfer griff ein

„Durch die Wucht der Kollision riss der Sicherheitsgurt ab, wodurch der 20-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert wurde“, schildert die Polizei. Der junge Mann kam vor dem Wrack im Bachbett zum Liegen. Ein Ersthelfer reagierte sofort, zog den Schwerstverletzten ans Ufer und leistete Hilfe. Kurz darauf trafen die Rettungskräfte und ein Notarzt an der Unfallstelle ein.

Jede Hilfe kam zu spät

Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Wiederbelebung des 20-Jährigen. Doch trotz aller Bemühungen konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden. „Diese verliefen jedoch erfolglos, der Lenker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark über die Reanimationsmaßnahmen. Für die anschließenden Bergungs- und Aufräumarbeiten standen die Freiwilligen Feuerwehren Dietmannsdorf und Deutschlandsberg im Einsatz. Insgesamt waren 23 Feuerwehrkräfte mit fünf Fahrzeugen vor Ort.