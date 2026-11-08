Nach Weihnachtsbonus: Jetzt geht es dem Taggeld an den Kragen

Nach dem Weihnachtsbonus soll in der Steiermark nun auch das Taggeld für Dienstreisen gestrichen werden. SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz kritisiert die Entscheidung der Landesregierung scharf.

Die blau-schwarze Landesregierung setzt ihren Sparkurs fort. Nach der Streichung des Weihnachtsbonus soll nun auch das Taggeld für Dienstreisen von Landesbediensteten wegfallen. Für SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz ist das ein weiterer Einschnitt auf Kosten der Beschäftigten. Besonders kritisch sieht er, dass die Personalvertretung laut seinen Angaben nicht ausreichend in die Entscheidung eingebunden wurde.

©Canva Montage/SPÖ SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz kritisiert die geplante Streichung des Taggeldes für steirische Landesbedienstete und fordert Gespräche mit der Personalvertretung.

Kritik an Kürzung

Vor allem jene Beschäftigten, die täglich außerhalb des Büros im Einsatz sind, würden die Auswirkungen spüren, kritisiert Schwarz. „Viele Landesbedienstete sind tagtäglich draußen im Einsatz, übernehmen Verantwortung und leisten unter oft schwierigen Bedingungen hervorragende Arbeit für die Steirerinnen und Steirer. Sie haben sich Respekt und faire Rahmenbedingungen verdient – und nicht, dass ihnen die eigene Landesregierung das Leben schwer macht“, so der SPÖ-Klubobmann.

Teuerung als Problem

Gerade angesichts der anhaltenden Teuerung seien die Einschnitte für viele Beschäftigte spürbar. Schwarz sieht darin auch ein Zeichen mangelnder Wertschätzung gegenüber den Landesbediensteten. „Die Landesregierung darf nicht vergessen, dass hinter diesen Entscheidungen Beschäftigte und ihre Familien stehen. Wer von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vollen Einsatz erwartet, muss ihnen auch mit Wertschätzung begegnen. Statt sie vor vollendete Tatsachen zu stellen, hätte man das Gespräch suchen müssen“, betont er.

Andere Sparpotenziale

Statt bei den eigenen Beschäftigten zu sparen, sollte die Landesregierung laut Schwarz andere Bereiche genauer unter die Lupe nehmen. Konkret verweist er auf die Führungsebenen der KAGes. „Anstatt die eigenen Beschäftigten zu frotzeln, sollte die Landesregierung endlich den Mut aufbringen, dringend notwendige Strukturmaßnahmen anzugehen – etwa in den Führungsebenen der KAGes. Dort gäbe es wesentlich mehr Sparpotenzial als beim Taggeld der Landesbediensteten.“

Gespräche gefordert

Für die steirische SPÖ steht deshalb fest, dass die Landesregierung vor solchen Einschnitten das Gespräch mit der Personalvertretung suchen muss. Die Sozialdemokratie fordert einen sozialpartnerschaftlichen Dialog, bevor die Kürzungen umgesetzt werden. Damit sollen die Interessen der betroffenen Landesbediensteten stärker berücksichtigt werden.