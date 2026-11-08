Weltpremiere: Steirischer Apfelstrudel bekommt besondere Zutat

Die Steiermark bringt eine besondere Mehlspeise nach Wien: Am 11. November feiert der neue „Steirerball Apfelstrudel“ seine Weltpremiere. Eine ungewöhnliche steirische Zutat sorgt dabei für das gewisse Etwas.

Apfelstrudel gehört zu den Klassikern der österreichischen Küche. Doch die Oststeirer haben sich für den traditionellen Strudel etwas Besonderes einfallen lassen. Am Mittwoch, dem 11. November 2026, präsentieren sie in Wien erstmals den neuen „Steirerball Apfelstrudel“. Das Besondere daran: Die steirische Mehlspeise wird mit steirischem Kürbiskernlikör verfeinert. Damit bekommt der bekannte Klassiker eine neue Note.

300 Strudel zum Kosten

Die Weltpremiere findet am Wiener Heldenplatz statt. Dort werden bei der ersten feierlichen Verkostung insgesamt 300 steirische Apfelstrudel nach Steirerball-Art serviert. Möglich macht die kulinarische Premiere der Verein der Steirer in Wien. Neben dem besonderen Strudel bringen die Oststeirer auch weitere Spezialitäten aus ihrer Heimat mit. Knackige steirische Äpfel und frischer Apfelsaft runden das Programm ab.

Vorfreude auf den Ball

Hinter der Aktion steckt auch die Vorfreude auf den kommenden Steirerball. Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Veranstalter des Steirerballs, erklärt: „Der Steirerball ist jedes Jahr ein Stück Steiermark mitten in Wien. Er bringt Menschen zusammen, die ihre Heimat, unsere Traditionen und die steirische Lebensfreude schätzen.“ Die Weltpremiere des Apfelstrudels soll bereits einen Vorgeschmack auf den Steirerball am 8. Jänner geben. Auch für steirische Musikbegleitung ist bei der Präsentation gesorgt.

Präsentation um 11.11 Uhr

Wer die neue Strudelkreation kennenlernen möchte, sollte sich den 11. November vormerken. Die Präsentation beginnt an diesem Tag um genau 11.11 Uhr am Wiener Heldenplatz, neben der Durchfahrt in den Burghof. Vor Ort werden Stefan Schindler, Geschäftsführer des Tourismusverbands Oststeiermark, und Andreas Zakostelsky sowie weitere Vorstandsmitglieder des Vereins der Steirer in Wien sein. Gemeinsam stellen sie die kulinarische Weltpremiere vor.