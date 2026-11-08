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/ ©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt bei einem Einsatz.
Am frühen Sonntagmorgen wurden mehrere Feuerwehren zu einem Böschungsbrand in Leoben-Donawitz alarmiert.
Leoben
08/11/2026
Böschungsbrand

Sirenenalarm am Sonntagmorgen: Feuerwehren rückten zu Brand in Leoben aus

Am frühen Sonntagmorgen mussten mehrere Feuerwehren zu einem Böschungsbrand in Leoben-Donawitz ausrücken. Dank des raschen Eingreifens konnte verhindert werden, dass die Flammen auf nahe stehende Bäume übergreifen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)
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Am Sonntagmorgen, dem 8. November, kurz nach 6 Uhr, wurden mehrere Feuerwehren zu einem Böschungsbrand im Ortsteil Donawitz alarmiert. Vor Ort galt es, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen. Besonders wichtig war dabei, ein Übergreifen des Feuers auf die nahe stehenden Bäume zu verhindern. Das gelang den Einsatzkräften durch ihr schnelles Handeln.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt |
Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte verhindert werden, dass die Flammen auf nahe stehende Bäume übergreifen.

Flammen rasch gelöscht

„Durch unser rasches Eingreifen konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf nahestehende Bäume verhindert werden“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt. Mit dem Löschen der Flammen war die Arbeit allerdings noch nicht beendet. Im Anschluss wurde das betroffene Erdreich umgegraben. Zudem führten die Feuerwehrleute Nachlöscharbeiten durch. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz schließlich beendet. Die Feuerwehrleute konnten wieder in ihre Rüsthäuser einrücken. Im Einsatz standen die Feuerwehr Leoben-Stadt und die Feuerwehr Leoben-Göss. Auch die Polizei war vor Ort. 

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